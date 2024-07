"김수현이 전 세계를 휩쓸고 있다"…타이완 언론, 대서특필

배우 김수현이 타이완 현지 유력 매체들로부터 집중 조명을 받았다.



지난 6일 타이베이 NTSU 아레나에서 열린 아시아 투어 'EYES ON YOU' 개최를 위해 현지를 찾은 김수현은 입국 순간부터 현지 취재진들의 열띤 관심을 받으며 가는 곳마다 진풍경을 연출했다.



2014년 첫 번째 팬미팅 투어 '2014 김수현 아시아 투어 퍼스트 메모리즈(2014 Kim Soo Hyun Asia Tour 1st Memories)' 이후 화제의 드라마 '눈물의 여왕'의 폭발적 성원에 힘입어 10년 만에 다시 타이베이를 찾은 김수현은 현지 매체들과 팬들로부터 뜨거운 환대를 받았다.



타이완 TVBS 방송은 입국 당일 밤 즉각 뉴스를 내보내며 "김수현이 전 세계를 휩쓸고 있다"라고 보도했다.



또한 김수현은 매체 포토존뿐만 아니라 360도 몸을 돌려 팬들에게 일일이 감사 인사를 건넸고 2층에서 손을 흔드는 팬들도 최선을 다해 챙겼다. 이 모습을 본 현지 언론들은 "김수현은 팬들에 손을 흔들며 인사를 다 해주었다", "팬들에 대한 애정이 뛰어나다", "친절하게 사랑으로 인사했다" 등 남다른 팬 사랑을 극찬하며 세심한 배려를 보도하기도 했다.



TVBS 방송은 입국 현장부터 팬미팅까지 일거수일투족을 취재했으며, 굿즈를 사려고 기다리는 팬들의 모습까지 생중계했다. nextapplenews는 저녁 식사 장소 앞에서 기다렸다가 나오는 모습을 취재해 보도했을 정도로 한류 톱스타의 귀환을 반겼다.



이처럼 자유시보, CTWANT, Tai Sounds, ETtoday FASHION, Vogue Taiwan, Elle Taiwan, CTI 중천신문, TVBS, nextapplenews, ETtoday 등 현지 매체들은 김수현의 입국 순간부터 팬미팅 현장까지 비중 있게 다루며 아시아 전역을 흔드는 톱스타의 막강한 인기 광풍을 체감케 했다.



앞서 김수현은 6월 22일, 23일 일본 피아 아레나(PIA ARENA)에서 열린 팬미팅을 전석 매진시키며 폭발적인 인기를 증명했으며, 일본 지상파 채널 TV아사히의 대표 토크쇼인 '테츠코의 방'에도 출연하는 등 뜨거운 인기 행보를 이어가고 있다.



한편, 김수현의 아시아 팬미팅 투어 'EYES ON YOU'는 오는 8월 10일 홍콩을 앞두고 있다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)