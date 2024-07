1960년대 풍미한 팝그룹 '포탑스' 멤버 파키르 별세…향년 88세

1960년대 여러 히트곡을 내며 팝 무대를 주름잡았던 남성 중창 그룹 '포탑스'(The Four Tops)의 원조 창립자이자 마지막 생존 멤버였던 압둘 '듀크'(활동명) 파키르가 88세를 일기로 별세했습니다.



22일(현지시간) AP통신과 미 일간 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 파키르의 가족은 성명을 통해 그가 이날 미시간주 디트로이트의 자택에서 심부전으로 숨졌다고 밝혔습니다.



파키르는 미국 팝 역사에 큰 족적을 남긴 모타운 레코드의 인기 그룹 포탑스에서 수십 년간 테너 보컬로 활약한 스타입니다.



본명이 압둘 카림 파키르인 그는 디트로이트에서 방글라데시 출신의 공장 노동자와 조지아주 출신 목사의 딸 사이에서 태어났으며 어머니와 함께 교회 성가대에서 활동하며 가수로서 자질을 보였습니다.



그는 1954년 동네에서 만난 친구 리비 스텁스 등 3명과 함께 '포 에임스'(The Four Aims)란 이름의 중창단을 결성해 활동했고, 이름을 포탑스로 바꾼 뒤 1962년 모타운과 계약하며 성공의 발판을 마련했습니다.



이후 포탑스는 1964년부터 1967년 사이에 11곡의 '톱(Top)20' 차트 안에 드는 히트곡을 냈으며, 이 가운데 2곡으로 1위를 차지했습니다.



널리 사랑받은 곡은 '아이 캔트 헬프 마이셀프'(I Can't Help Myself)와 '리치 아웃 아일 비 데어'(Reach Out I'll Be There), '베이비 아이 니드 유어 러빙'(Baby I Need Your Loving), '스탠딩 인더 섀도 오브 러브'(Standing in the Shadows of Love), '버너뎃'(Bernadette) 등입니다.



이 그룹은 1990년 로큰롤 명예의 전당에, 1998년에는 그래미 명예의 전당에 헌액됐습니다.



파키르는 2009년 그래미 평생공로상을 받았습니다.



포탑스는 1990년대까지 꾸준히 무대에 섰지만, 1997년 멤버 로런스 페이튼에 이어 다른 멤버 르날도 '오비' 벤슨(2005년)과 스텁스(2008년)까지 사망하면서 사실상 원조 그룹으로는 활동을 마감했습니다.



(사진=AP, 연합뉴스)