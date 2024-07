'IT 대란' 피해 1조 원 ↑…보상은 누가? 얼마나? [뉴브사탐]

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑>

■ 진행 : 윤춘호 SBS 논설위원

■ 대담 : 이요훈 IT 칼럼리스트, 신정은 SBS 뉴스브리핑부 기자

● 사흘째 IT 대란, 왜?



이요훈 / IT 칼럼리스트

"국내 10여 개 기업 피해…저비용 항공사·게임 업체 피해 집중"

"항공기 무더기 결항·지연에 발 묶인 시민들 불편 호소"

"크라우드스트라이크 보안 프로그램 업데이트 과정서 MS 윈도와 충돌"

"윈도, 맥·리눅스와 달리 '범용 OS' 사용"

"윈도 블루스크린 발생 시, 복구 모드로 진입해 문제 파일 삭제해야"



신정은 / SBS 뉴스브리핑부 기자

"MS발 IT대란 사흘째…전세계 항공·금융 등 곳곳 차질"

"항공사마다 복구 상황 달라…정상화는 아직"

"IT대란으로 1조 4천억 원 손실…보상 소송 이어질 가능성"



● 취약한 '초연결 사회'



이요훈 / IT 칼럼리스트

"클라우드 서비스, 공공서비스 비롯해 곳곳서 활용…사고 시 파장 커"

"멀티클라우드서비스 등 해결책 거론되지만 비용 문제로 기피"

"클라우드 서비스 보안 피해 관련 법적 안전장치 필요"



신정은 / SBS 뉴스브리핑부 기자

"MS발 IT 대란…특정 업체 독과점 구조 부각되었단 평가"

"전체 기기의 1%도 안되는 850만 대 영향…충격은 광범위"

"IT 대란 반복 가능성…다양한 대책 마련 필요"



