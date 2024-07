IT대란 LCC 3개사 시스템 복구 완료…국제선 정상 운항

전 세계를 덮친 'IT 대란'으로 지난 19일 한때 마비됐던 국적 LCC 3사의 IT 서비스가 사실상 완전 복구되면서 해당 항공사의 국제선은 정상 운항하고 있습니다.



IT 시스템 오류가 발생했던 제주항공, 이스타항공, 에어프레미아의 발권·예약 시스템은 어제 오전 복구된 이후부터 현재 정상 작동 중입니다.



전날 밤부터는 마이크로소프트 오류에 따른 LCC 3사의 직접적 지연이나 결항 사례는 보고되지 않았습니다.



다만 오늘 오전 10시 기준 해외 공항 시스템 및 연결편의 문제로 국제선 2∼3편이 지연 출발했습니다.



현재는 모두 출발한 상태로, 결항은 없는 것으로 파악됐습니다.



제주항공은 "MS 클라우드 오류에 따른 문제는 99% 해소가 됐다"며 "이슈 발생 시 승객 불편을 최소화할 수 있도록 지속 노력할 것"이라고 밝혔습니다.



이스타항공과 에어프레미아도 이번 대란을 계기로 후속 대책 마련을 논의하기로 했습니다.



앞서 지난 19일 오후 3시 30분쯤 발생한 MS 클라우드 서비스 장애에 따른 시스템 오류로 국내 항공사들은 한때 공항에서 수기 발권으로 체크인을 진행하는 등 큰 혼란을 겪었습니다.



LCC 3사 외에 다른 국내 항공사와 인천공항을 비롯한 국내 공항은 자체 클라우드를 구축하고 있어 항공편 운영에 차질이 없었습니다.