바이든, '트럼프를 과녁 중앙에 놓자' 발언한 것에 대해 "실수"

▲ 조 바이든 미국 대통령

조 바이든 미국 대통령이 도널드 트럼프 전 대통령 총격 부상 사건이 일어나기 전 "트럼프를 과녁 중앙에 놓아야 할 때"라고 발언했던 것에 대해 잘못을 인정했습니다.바이든 대통령은 15일(현지시간) 일부 발췌본이 공개된 NBC 뉴스와의 인터뷰에서 자신이 '과녁 중앙'(bullseye)이라는 용어를 사용한 것은 실수였다고 말했습니다.바이든 대통령은 지난 8일 후원자들과의 통화에서 "트럼프를 과녁 중앙에 놓아야 할 때"라는 뜻의 "It's time to put Trump in the bullseye"라고 말했습니다.이 발언은 지난달 27일 TV 토론 부진 이후 고령에 의한 건강과 인지력 저하 논란으로 재선 도전 하차 압박을 받고 있는 상황에서 자신에게 집중할 때가 아니라 상대 후보 공격에 집중할 때라는 취지로 말한 것으로 당시엔 해석됐습니다.그러나 13일 트럼프 전 대통령이 펜실베이니아주 버틀러에서의 유세 도중 총격을 당하면서 공화당 측 인사들은 바이든 대통령의 이런 수사가 트럼프 전 대통령 암살 시도를 직접 유발했다며 바이든 대통령을 거세게 비판해 왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)