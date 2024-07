임영웅, 연기 도전도 성공…'인 악토버' 인기 영화 1위

이미지 확대하기

가수 임영웅이 출연한 단편영화 'In October(인 악토버)'가 인기몰이 중이다.지난 6일 정오 쿠팡플레이와 티빙을 통해 임영웅의 단편영화 'In October'가 공개됐다.임영웅이 주인공으로 열연을 펼친 'In October'는 바이러스로 황폐해진 사회에서 영웅에게 벌어지는 다양한 사건과 감정을 극복해 나가는 과정을 담은 단편영화다. 배우로 변신해 신선한 매력을 뽐낸 임영웅 외에 배우 안은진, 현봉식이 출연해 힘을 더했고, 권오준 감독이 연출을 맡아 완성도를 높였다.'In October'는 티빙과 쿠팡플레이에서 공개되기 전부터 임영웅의 2024 콘서트 'IM HERO - THE STADIUM'(아임 히어로 - 더 스타디움)과 '온기' 뮤직비디오를 통해 짧게 공개돼 강렬한 여운을 남기며 일찌감치 화제가 된 바 있다.남다른 관심과 기대에 부응하듯, 'In October'는 공개와 동시에 쿠팡플레이 영화 TOP 20 1위를 비롯해 '이번 주 인기작' TOP 20 2위를 찍었고, 평점 4.0, 총 리뷰 수 약 12,500개 이상의 반응을 기록 중이다.티빙에서도 'In October'는 독보적인 존재감을 자랑하고 있다. 실시간 인기 영화 1위, TOP 20 7위(7월 6일 ~ 10일 기준)에 이름을 올리며 대중의 관심을 입증했다.풍부한 감성과 감정, 탄탄한 연기, 울림을 주는 스토리와 메시지 등을 선물하고 있는 임영웅의 단편영화 'In October'는 쿠팡플레이와 티빙, 홈초이스에서 시청이 가능하다.한편 임영웅은 오는 8월 28일 CGV를 통해 영웅시대와 함께한 첫 스타디움 입성기를 담은 영화 'IM HERO - THE STADIUM' THE MOVIE 개봉도 앞두고 있다.[사진 제공 : 물고기뮤직](SBS연예뉴스 강선애 기자)