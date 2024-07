뉴진스, '부상 회복' 혜인과 음방 출격…'슈퍼내추럴' 5인 무대 최초 공개

이미지 확대하기

그룹 뉴진스가 국내 음악방송에서 'Supernatural(슈퍼내추럴)' 5인 완전체 무대를 최초 공개한다.12일 소속사 어도어에 따르면 뉴진스는 이날 KBS2 '뮤직뱅크'에서 일본 데뷔 싱글 타이틀곡 'Supernatural'과 수록곡 'Right Now(라잇 나우)' 무대를 선보인다. 뉴진스는 이어 오는 13일 MBC '쇼! 음악중심', 14일 SBS '인기가요'에도 출격한다.특히 이번 무대는 부상으로 더블 싱글 'How Sweet(하우 스위트)'와 일본 데뷔 싱글 'Supernatural' 공식 활동에 참여하지 못한 혜인이 합류한 첫 음악방송인만큼 더욱 관심이 쏠린다.앞서 소속사는 포닝을 통해 "국내 음악방송에서 5인 무대를 선보일 수 있도록 노력 중"이라고 밝힌 바 있다. 팬들의 응원과 사랑에 보답하기 위해 특별히 준비한 무대가 팬들에게 좋은 선물이 될 것으로 보인다.뉴진스는 지난달 21일 'Supernatural' 발매 후 도쿄돔 팬미팅과 일본 지상파 음악 프로그램 활동에 집중해 왔다. 이들은 후지TV '메자마시테레비'와 '메자마시 8', TV 아사히 '뮤직 스테이션', 니혼TV 'with MUSIC', TBS 'CDTV 라이브! 라이브!', NHK 'Venue 101', 후지TV 'FNS 가요제', 니혼TV 'THE MUSIC DAY 2024' 등에서 신곡 무대를 펼치며 현지 팬들의 눈도장을 찍었다.뉴진스의 종횡무진 활약과 함께 'Supernatural'의 인기는 갈수록 뜨거워지고 있다. 벅스 일간 차트 1위 등 국내 주요 음원 사이트 최상위권 장악은 물론 미국 빌보드와 스포티파이 재팬, 애플뮤직 재팬 등 글로벌 차트에서 호성적을 거두고 있다. 음반 부문에서도 일본 데뷔 싱글 'Supernautral'은 100만 장 넘게 팔리며 뉴진스는 지금까지 발표한 5장의 음반을 모두 밀리언셀러 반열에 올려놓았다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)