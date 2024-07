'사천 의혹' 놓고 원희룡·한동훈 공방…진흙탕 싸움 지적

<앵커>



국민의힘 당 대표 2차 TV 토론회에서 후보 간 네거티브 공방이 한층 심해졌습니다. 특히 원희룡 후보가 한동훈 후보를 겨냥해 '비례대표 사천' 주장을 한 것을 두고 두 사람 사이에 거친 공방이 벌어졌습니다.



조윤하 기자입니다.



두 번째 TV 토론회가 시작하자마자 원희룡 후보는 한동훈 후보를 향해 지난 총선 '비례대표 사천' 의혹 등을 제기하며 공세를 퍼부었습니다.



[원희룡/국민의힘 대표 후보 : 여론 조성팀 의혹, 사천 의혹, 김경율 금감위원장 추천 의혹 3대 의혹이 사실이라면 어떻게 책임지시겠습니까?]



[한동훈/국민의힘 대표 후보 : 제 처가 관여된 것이 어떤 부분인지 말씀 주셔야지요.]



원 후보는 당무감찰을 해야 한다며 한 후보를 압박했고, 한 후보는 원 후보가 구체적 근거를 제시하지 못한다며 맞받았습니다.



[한동훈/국민의힘 대표 후보 : 본인 자체가 의혹자체의 실체도 구체적으로 얘기하지 못하는 상황에서 이건 그냥 오물 뿌리고 도망가자는 거잖아요.]



정계 은퇴까지 거론되며 거친 싸움이 이어졌습니다.



[한동훈/국민의힘 대표 후보 : 본인도 후보사퇴 그리고 정계은퇴, 괜찮으세요? 약속하시죠. YES OR NO.]



[원희룡/국민의힘 대표 후보 : 저도 같이 책임지겠습니다.]



[한동훈/국민의힘 대표 후보 : YES OR NO. YES하신 거예요?]



[원희룡/국민의힘 대표 후보 : 예.]



윤상현 후보는 한 후보의 '총선 책임론'을 끄집어내며 총선백서 발간을 전당대회 전에 요청해야 한다고 공격했습니다.



[윤상현/국민의힘 대표 후보 : 총선 패배의 어떤 원인을 성찰하는 성찰하는 그런 전당대회가 돼야 한다고 봅니다. 그래서 총선백서 출간을 요청하실 의향이 없으세요?]



나경원 후보는 한 후보의 '당무 개입' 주장에 대해 대통령 탄핵을 주도하는 민주당에 빌미를 주는 거라고 비판했습니다.



[나경원/국민의힘 대표 후보 : 옛날 박근혜 전 대통령 기소할 때 당무개입, 국정농단 이런 것을 했는데 '아, 이거 윤 대통령한테 굉장히 협박성 발언 아닌가' 이런 생각을 했습니다.]



여당 전당대회가 진흙탕 싸움으로 변질됐단 지적이 나오는 가운데, 후보들은 오늘(12) 대구 경북 지역에서 3번째 합동 연설회에 나섭니다.



