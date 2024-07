뉴진스, 또 100만 장 돌파…5연속 밀리언셀러 달성

이미지 확대하기

그룹 뉴진스(NewJeans)가 5연속 밀리언셀러 달성에 성공했다.11일 소속사 어도어에 따르면, 지난달 21일 발매된 뉴진스 일본 데뷔 싱글 'Supernatural'의 판매량이 써클차트 6월 앨범 차트 기준 총 102만 1730장(일반반·위버스반 합산)으로 집계됐다.이로써 뉴진스는 2022년 7월 데뷔 이래 지금까지 발표한 5장의 음반을 모두 밀리언셀러 반열에 올려놓았다.뉴진스 첫 번째 EP 'New Jeans'와 싱글 앨범 'OMG'는 각각 160만 장, 166만 장 넘게 팔렸다. 두 번째 EP 'Get Up'은 214만 장 이상 판매된 뉴진스의 첫 더블 밀리언셀러 음반이다. 여기에 지난 5월 발매된 더블 싱글 'How Sweet'가 112만 장 이상 팔려 5장 앨범 합산 누적 판매량은 약 755만 장에 달한다.음반뿐만 아니라 음원에서도 강세다. 'Supernatural'과 동명의 타이틀곡 'Supernatural'은 국내 주요 음원 사이트인 벅스 일간 차트에서 9일째 1위(7월 2~10일)를 지키고 있고, 멜론 '톱 100'에서는 최고 순위 5위까지 올라섰다. 수록곡 'Right Now' 역시 국내 주요 음원 차트 순위권에 머물며 순항 중이다.글로벌 차트 또한 호성적을 이어가고 있다. 'Supernatural'은 미국 빌보드 최신 차트(7월 13일 자) '글로벌(미국 제외)' 22위, '글로벌 200' 34위에 올라 2주 연속 차트인했다. 'Right Now'는 '글로벌(미국 제외)' 120위에 랭크됐다. 두 노래 모두 스포티파이 재팬, 애플뮤직 재팬 등 일본 주요 음원 차트에도 이름을 올려 사랑받고 있다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)