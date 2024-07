배너, 자체발광 물오른 비주얼…앙코르 콘서트 개별 포스터 공개

이미지 확대하기

'피크타임' 우승팀 배너(VANNER)가 서울 앙코르 콘서트의 역대급 분위기를 알리는 개별 포스터를 공개했다.배너는 11일 공식 SNS를 통해 오는 27일, 28일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 개최되는 단독 앙코르 콘서트 'THE FLAG : A TO V'의 강렬한 분위기를 예고하는 개별 포스터를 공개해 글로벌 팬들의 기대감을 자극했다.공개된 개별 포스터에서 배너의 태환, 곤(GON), 혜성, 영광은 컬러풀한 조명 속 물오른 비주얼로 꽉 찬 매력을 안기며 눈을 뗄 수 없게 만든다. 특히 블랙 수트에 화이트 셔츠를 매치한 깔끔한 스타일링과 더불어 강렬한 눈빛과 압도적인 포스를 드러내 앙코르 콘서트에서 펼쳐질 다채로운 매력들을 예고했다.배너는 개별 포스터를 통해 깃발을 원동력 삼아 제로 베이스(A)부터 시작해 승리의 항해(Victory Voyage)에 이르기까지 한계 없는 질주를 하겠다는 의미를 담은 콘서트의 활기차면서도 거침없는 분위기를 예고하며 역대급 콘서트가 펼쳐질 것임을 알렸다.배너는 이번 앙코르 콘서트를 통해 인기 히트곡 '잭팟(JACKPOT)', '폼(FORM)(2023 Ver.)', '비 마이 러브(Be My Love)', '퍼포머(PERFORMER)' 등을 화려한 퍼포먼스와 완벽한 라이브로 쉴 새 없이 풀어내며 관객들을 사로잡을 예정이다.이번 콘서트는 데뷔 이래 처음으로 선보인 단독 콘서트이자 서울, 타이베이, 도쿄, 홍콩 등 아시아 주요 도시에서 완벽 성료하며 글로벌 대세돌로서 브랜드 네임을 구축한 배너의 앙코르 콘서트라는 점에서 기대를 모으고 있다.지난 4월 26일부터 3일간 서울 광진구 예스24라이브홀에서 진행된 첫출발 도시인 서울 콘서트는 전석 매진으로 화제를 모았고, 팬들의 뜨거운 호응에 힘입어 앙코르 피날레까지 개최하게 돼 의미가 더욱 남다르다.이번 단독 콘서트로 가요계에 떠오르는 공연돌로 자리매김한 배너는 앙코르 무대에서도 매력과 실력을 두루 드러낼 예정이며, 팬들이 평소 듣고 싶어 했던 곡과 미공개 출시곡을 라이브로 선보이는 등 다채로운 세트리스트로 더욱 풍성하게 찾아갈 예정이다.배너의 첫 단독 콘서트는 지난 4월 26일부터 3일간 서울에서 출발해 5월 10일 타이베이, 5월 25, 26일 도쿄, 7월 1일 홍콩까지 마무리됐으며, 오는 27, 28일 서울에서 앙코르로 대장정을 마무리한다.[사진 제공: 클렙엔터테인먼트](SBS연예뉴스 강선애 기자)