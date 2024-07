"왜 남의 집에서 자"…연인 폭행해 의식불명 만든 40대 남성

여자친구를 폭행해 의식불명 상태로 만든 40대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



경기 수원남부경찰서는 중상해 혐의로 40대 A 씨에 대해 구속영장을 신청했다고 오늘(8일) 밝혔습니다.



A 씨는 지난 4일 오후 2시쯤 수원시 영통구 매탄동 빌라에서 여자친구인 40대 B 씨의 머리를 여러 차례 때려 다치게 한 혐의를 받고 있습니다.



앞서 A 씨는 B 씨, 지인인 C 씨와 함께 인근에서 술을 마시다가 먼저 자리를 떴던 것으로 전해졌습니다.



이후 A 씨는 B 씨와 연락이 닿지 않자 그를 찾던 중 C 씨 주거지에서 B 씨와 C 씨가 함께 잠들어 있는 것을 발견했습니다.



A 씨는 이에 격분해 B 씨의 머리를 손으로 여러 차례 내려친 뒤 자신의 집으로 데려갔습니다.



A 씨는 잠든 B 씨가 코를 심하게 골자 C 씨에게 연락했고, C 씨가 찾아와 B 씨의 상태를 확인한 뒤 119에 신고했습니다.



B 씨는 인근 병원으로 이송됐으나 현재까지 의식불명 상태인 것으로 전해졌습니다.



A 씨는 신고 직후 현장에 함께 도착한 경찰에 의해 긴급체포됐습니다.



경찰은 지난 7일 A 씨에 대해 구속영장을 신청한 상태입니다.



(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)