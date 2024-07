유튜브 광고 보고 저금리 대출하려다가…피싱 사기 당할뻔한 50대

유튜브를 통해 저금리로 대출이 가능하다는 피싱 사기에 속은 50대 여성이 은행 직원과 경찰의 공조로 피해를 모면했습니다.



오늘(4일) 경찰 등에 따르면 지난 2일 오후 2시 10분쯤 50대 여성 A 씨가 경기 가평군의 한 축협을 찾아와 800만 원을 인출해달라고 요청했습니다.



창구직원이었던 B 씨가 이유를 묻자 A 씨는 "저금리 대출을 받으려는데 누군가를 만나서 돈을 줘야 한다"고 말했습니다.



대출받는데 대면으로 현금을 건네줘야 한다는 말에 보이스피싱을 직감한 B 씨는 곧바로 인근 파출소에 신고했습니다.



출동한 파출소 직원 2명은 A 씨에게 보이스피싱을 인지시킨 후 함께 현금 수거책을 유인하기로 한 뒤 사복으로 갈아입고 A 씨의 차량에 동승했습니다.



약속시간인 오후 3시쯤 은행으로부터 약 8km 떨어진 한 아파트 앞 노상에서 현금 수거책인 40대 남성 C 씨가 나타나자 A 씨는 차량에서 나와 자연스럽게 돈을 전달했습니다.



돈을 건넨 것을 확인하자마자 차량에서 대기하고 있던 경찰이 황급히 나와 C 씨를 붙잡았습니다.



C 씨는 경찰 조사에서 "누가 시켜서 돈만 받으러 왔다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 A 씨가 유튜브에서 '저금리 대환대출' 광고를 보고 보이스피싱 조직과 연락을 한 것으로 파악했습니다.



보이스피싱 조직원들은 A 씨에게 저금리 대출을 받기 위해선 기존의 대출을 상환해야 한다는 식으로 현금 인출을 유도한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 C 씨를 사기 혐의로 불구속 입건한 후 추가 피해가 있는지 조사하고 있습니다.



경찰 관계자는 "저금리 대환대출을 빌미로 현금을 요구하는 것은 100% 보이스피싱이므로 즉시 신고해 달라"고 당부했습니다.