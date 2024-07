임영웅 단편영화 'In October', 오는 6일 쿠팡플레이-티빙서 공개

이미지 확대하기

가수 임영웅이 출연한 단편영화가 OTT에서 공개된다.오는 6일 쿠팡플레이와 티빙(가나다 순)에서 임영웅의 단편영화 'In October'가 모두의 기대 속에 베일을 벗는다.'In October'는 바이러스로 황폐해진 사회가 배경이며, 주인공 영웅이 자신에게 벌어지는 다양한 사건과 감정을 극복해 나가는 과정을 담았다.주인공으로 연기에 도전한 임영웅 외에도 안은진과 현봉식이 출연해 완성도를 높였고, 권오준 감독이 연출을 맡아 쓸쓸하면서도 감성적인 영상이 이어진다.익산과 충주 등에서 올로케이션으로 촬영된 이번 단편영화는 고품격 감성으로 큰 사랑을 받고 있는 임영웅의 '온기' 뮤직비디오로 먼저 소개됐고, 짧지만 강렬한 여운을 안기며 본편에 대한 기대감을 높여왔다.특히 지난 5월, 약 10만 명의 영웅시대와 상암벌을 하늘빛으로 물들였던 임영웅의 2024 콘서트 'IM HERO - THE STADIUM'(아임 히어로 - 더 스타디움)에서도 짧게 공개된 바 있다.임영웅은 'In October'로 가수가 아닌 배우로 변신, 자연스러우면서도 복잡 미묘한 감정 연기를 선보일 예정이며, 보는 이들에게 잔잔한 울림까지 선물할 계획이다.또 다른 임영웅의 모습을 확인할 수 있는 'In October'는 6일 정오(12시) 쿠팡플레이와 티빙에서 공개되며, 임영웅과 영웅시대가 함께한 첫 스타디움 입성기를 담은 영화 'IM HERO - THE STADIUM' THE MOVIE도 8월 28일 CGV에서 개봉된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)