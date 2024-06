피겨에서도 이런 일이? 전지훈련에서 '음주·성추행·불법 촬영'…또 추문에 휩싸인 빙상계 [스프]

무슨 상황인데?

좀 더 설명하면

한국 빙상계가 또 추문에 휩싸였습니다. 그동안 쇼트트랙과 스피드스케이팅에서는 짬짜미와 음주 등 숱한 사건 사고가 있었지만 이번엔 비교적 조용했던 피겨 종목에서 현역 선수들이 사고를 쳤습니다. 그것도 현역 국가대표 선수들이 음주와 성추행, 불법촬영까지 해 팬들이 더 경악하고 있습니다.사건은 지난 5월 2주 동안 이탈리아에서 실시한 해외 합동 전지훈련에서 발생했습니다. 여자 국가대표 A와 B 선수가 숙소에서 함께 여러 차례 음주를 했고, 남자 국가대표 C 선수가 여자 숙소에 무단출입을 했습니다.음주와 이성 숙소 무단출입은 대한빙상경기연맹의 국가대표 강화 훈련 규정 위반으로 징계 사유에 해당합니다. 연맹은 대표팀 귀국 후 진상 조사를 벌여 A와 B가 음주를 한 사실과 C의 무단출입을 확인했습니다.더 충격적인 사실도 드러났습니다. A 선수가 후배인 C 선수를 숙소로 불러 성적 불쾌감을 유발할 수 있는 행위를 했습니다. B 선수는 A 선수에게 성적 불쾌감을 유발할 수 있는 사진 촬영을 해 이 사진을 C에게 보여줬습니다. 연맹은 A 선수에게 '성추행', B 선수에게 '성희롱' 위반 규정을 적용했습니다.국가대표 선수들의 선을 넘은 일탈에 연맹은 스포츠공정위원회를 개최했고 A 선수에게 자격 정지 3년, B 선수에게 자격 정지 1년의 중징계를 내렸습니다. C 선수는 '무단출입' 규정 위반으로 견책 징계를 받았습니다. 전지훈련을 총괄했던 지도자 D는 관리 소홀로 3개월 자격 정지를 받았습니다. 연맹은 A와 B 선수를 스포츠윤리센터에 신고할 계획입니다.이번 사건이 더욱 충격적이었던 건 비교적 '무탈'했던 피겨 종목에서 나온 선수들의 일탈이라는 겁니다. 피겨는 종목 특성상 국내와 해외에서 개인 훈련을 합니다. 같은 시간에 훈련장을 공유하더라도 곧장 퇴근하기에 선수들끼리 함께 생활하는 경우는 거의 없습니다.선수촌 합숙 생활을 하는 쇼트트랙, 스피드스케이팅 국가대표들에 비해 단체 생활에서 사건사고가 발생할 환경에 비교적 덜 노출되어 있는 겁니다. 그동안 피겨 종목에서 선수 간 충돌이나 집단행동으로 인한 사건사고가 발생하지 않았던 이유 중 하나로 꼽힙니다.또 10대 중반부터 20대 초반까지 전성기를 맞는 종목 특성상 부모들이 훈련장부터 경기장까지 동행하는 경우가 많습니다. 부모의 철저한 관리 속에 일탈이 쉽지 않습니다.(남은 이야기는 스프에서)