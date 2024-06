"올해 수출, 사상 최대 6천900억 달러…9.1% 증가 전망"

반도체와 자동차 등 주력 품목의 수출 호조에 힘입어 한국의 올해 수출이 6천900억 달러로 사상 최대치를 경신할 것이라는 전망이 나왔습니다.



한국무역협회 국제무역통상연구원은 오늘(24일) 발표한 '2024년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망' 보고서에서 올해 수출이 전년 대비 9.1% 증가한 6천900억 달러로 사상 최대 수준을 나타낼 것으로 예측했습니다.



수입은 1.0% 증가한 6천490억 달러로, 무역수지는 410억 달러 흑자를 낼 것으로 내다봤습니다.



이번에 새롭게 제시된 올해 수출 증가율 전망은 무역협회가 지난해 말 제시한 7.5%보다 1.6%포인트 높습니다.



올해 수출 예상액은 정부가 제시한 연간 수출 목표인 7천억 달러에 근접한 수준입니다.



보고서는 올해 수출 성장의 주된 동력으로 반도체를 포함한 IT 기기와 자동차, 선박 등 주력 품목의 수출 선전을 꼽았습니다.



반도체 수출은 인공지능(AI) 산업 급성장, 최대 소비 시장인 중국의 IT 제품 수요 증가의 영향으로 31.8% 늘어날 것으로 전망했습니다.



컴퓨터(53.0%), 디스플레이(10.3%), 무선통신기기(8.0%) 등도 글로벌 IT 경기의 빠른 회복세가 수출에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됐습니다.



작년 한국 수출을 지탱한 자동차는 전기차 수요 정체 등의 우려에도 하이브리드차(HEV)와 스포츠유틸리티차량(SUV)을 중심으로 성장세를 유지해 3.7%의 수출 증가율을 보일 것으로 무역협회는 예측했습니다.



선박(14.3%)도 하반기 중 유럽, 아시아 등으로 액화천연가스(LNG)선과 대형 컨테이너선 등 고부가가치 선박 인도가 예정돼 우호적 수출 여건이 이어질 것으로 무역협회는 내다봤습니다.



무역협회는 한국의 13대 주력 품목 수출이 대부분 증가하겠지만 철강은 상반기 수출 단가 하락과 수요 부진 등 불안한 수급 상황 등의 여파로 소폭 감소(-0.8%)할 것으로 봤습니다.



국제무역통상연구원 조상현 원장은 "5월까지 우리 수출은 주요국 대비 가장 빠르게 증가하며 경제 성장을 견인하는 모습을 보였다"며 "상반기 흐름을 유지하면 올해 최대 수출 실적은 물론 양대 주력 품목인 반도체와 자동차의 수출 최대치 달성도 기대할 수 있다"고 밝혔습니다.



(사진=연합뉴스)