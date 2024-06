북미서 크고 화려한 뿔 가진 신종 공룡 '로키케라톱스' 발견

▲ 미국 몬태나주 북부에서 발견된 초식공룡 로키케라톱스 복원도

미국과 캐나다 국경 인근 몬태나주에서 얼굴에 큰 뿔 두 개와 목 주름장식(프릴)에 두 개의 거대한 칼날 같은 뿔이 있는 신종 초식 공룡 화석이 발견됐습니다.7천800만 년 전에 살았던 이 공룡은 지금까지 발견된 공룡 중 가장 크고 화려한 뿔을 가진 것으로 분석됐으며, 로키케라톱스 랑기포르미스(Lokiceratops rangiformis)로 이름 붙여졌습니다.미국 유타대 마크 로웬 교수와 콜로라도주립대 조지프 서티치 박사팀은 21일 과학 저널 피어J(PeerJ)에서 몬태나주에서 발견된 화석 파편들을 복원한 결과 센트로사우루스과에 속하는 신종 공룡으로 확인됐다며 이같이 밝혔습니다.이 화석은 2019년 몬태나주 북부에서 접시 크기 파편 형태로 발견됐습니다.연구팀은 두개골 화석 조각들을 이어 붙여 복원하고, 기존 뿔 달린 공룡 등과 비교해 이 공룡이 지금까지 발견된 것들과는 다른 신종 공룡이며 뿔 공룡으로 유명한 트리케라톱스보다 최소 1천200만 년 앞서 살았다는 사실을 밝혀냈습니다.몸길이가 6.7m, 무게가 5톤으로 추정되는 로키케라톱스는 북미에서 지금까지 발견된 뿔 공룡 중 가장 크며, 프릴에 달린 뿔 역시 가장 큰 것으로 분석됐습니다.하지만 같은 계열 공룡들의 특징인 코뿔은 없는 것으로 밝혀졌습니다.연구팀은 이 공룡을 로키케라톱스 랑기포르미스(Lokiceratops rangiformis)로 명명했습니다.로키케라톱스는 북유럽 신화에 나오는 신 로키(Loki)의 뿔이 있는 얼굴이라는 뜻이고 랑기포르미스는 순록처럼 비대칭 뿔을 가졌다는 의미입니다.서티치 박사는 "이 공룡은 케라톱스 공룡에서 보이는 머리 장식의 한계를 뛰어넘는 큰 프릴 뿔을 가졌다"며 "이 두개골 장식은 새의 깃털 색깔과 무늬처럼 공룡들이 짝을 선택하거나 같은 종을 인식하는 데 사용됐을 것"이라고 말했습니다.로키케라톱스가 발견된 암석층에서는 앞서 다른 네 종의 뿔 공룡 화석이 발굴됐습니다.이는 7천800만 년 전 현재 북미 서부 대륙이 된 라라미디아(Laramidia)의 해안 늪과 평원에 다섯 종의 뿔 공룡이 나란히 살았음을 의미합니다.연구팀은 이 지역에서 발견된 화석들은 뿔 달린 공룡들이 라라미디아에 고립돼 살면서 다양하게 진화했음을 보여준다며 이는 뿔 공룡의 다양성이 지금까지 과소 평가돼 왔음을 의미한다고 말했습니다.이는 1천200만 년 후 트리케라톱스가 등장했을 때 캐나다에서 멕시코까지 뿔 공룡의 지역적 차이가 기후변화에 대한 적응 등으로 두 종으로 준 것과 대비됩니다.로웬 교수는 "이 연구는 현재까지 가장 완전한 뿔 공룡의 가계도를 제시한다"며 "이는 뿔 공룡의 진화 및 가계도 내 다양성과 관계 등에 관한 우리의 연구가 수박 겉핥기에 불과했음을 알려준다"고 말했습니다.(사진=Andrey Atuchin for the Museum of Evolution in Maribo, Denmark. 제공, 연합뉴스)