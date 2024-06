이래서야 '똑똑한 이단아' 나올 수 있겠나 [스프]

기업벤처캐피탈 CVC 개념과 탄생 배경

국내 CVC 투자 규모는

CVC의 유형별 특징은

사내부서 CVC의 중요성

과거의 경제 성장이 대기업 주도였다면 앞으로는 딥테크 스타트업의 혁신 주도 성장이 될 것이다. 최근 들어 이 둘을 연결하는 수단으로서 기업벤처캐피탈(Corporate Venture Capital, CVC)이 주목받고 있다. CVC는 무엇이고, 어떤 유형이 있으며 그 특징은 무엇인지 살펴보자.CVC는 '기업의(Corporate) 모험자본(Venture Capital, VC)'이란 의미로 재무적 수익보다 신기술 확보, 신시장 개척 등의 전략적 목적을 위해 스타트업에 투자한다. 역사적으로 대기업의 스타트업 투자 첫 번째 사례는 1914년 듀퐁(Dupont)의 제너럴모터스(General Motors, GM)에 대한 2,500만 달러 투자다. 당시 GM은 신차 개발 자금이 필요한 6년 차 스타트업이었고 듀퐁은 인조가죽, 플라스틱, 페인트 등의 신규 수요처 발굴이 필요했다. 이후 미국은 자본시장 호황 주기에 따라 CVC 투자 규모를 계속 확대했다. 미국벤처캐피탈협회에 따르면 2023년 건수 기준으로는 미국 내 전체 VC 딜의 17%에 CVC가 참여했으며, 금액 기준으로는 48%에 달한다.CVC 역사가 오래된 미국과 달리 우리나라는 1990년대 후반부터 대기업이 스타트업 투자에 관심을 갖기 시작했다. 이 시기는 1차 벤처 붐으로, 여러 대기업이 앞다투어 도입한 사내벤처 제도와 더불어 이들에 대한 지분 투자 필요성이 제기됐다. 사내벤처 투자 목적 외에도 일반적인 재무적 목적의 벤처 투자 수요도 있었다. 당시 설립한 대기업 CVC로는 LG창업투자(現 LB인베스트먼트)(1996), 포스코기술투자(1997년), 삼성벤처투자(1999년), 드림디스커버리(現 CJ인베스트먼트)(2000년) 등이 있다.2001년 벤처 붐이 꺼지고 약 10년의 침체기가 있었다. 그러다 2008년 금융위기 이후 실시한 양적 완화로 벤처 투자가 다시 각광을 받으며 2차 벤처 붐이 시작했다. 이 시기에는 재무적 투자에 치중한 1세대 CVC와 달리 전략적 목적의 CVC가 늘어났다. 이에 정부도 2018년 대기업의 벤처 투자를 촉진하고자 벤처 지주회사의 설립 요건 및 행위 제한 규제를 대폭 완화했다. 그러나 여전히 벤처지주회사 제도에 대한 규제가 상당하여 대기업의 스타트업 투자를 이끌어내는 데 한계가 많았다.최근에는 공정거래법 개정(2020. 12. 29)과 시행(2021. 12. 30)을 통해 금산분리 원칙에 예외를 인정하고 일반 지주회사의 CVC 보유도 허용하며 정부가 CVC 투자 활성화에 앞장서는 모습이다. 실제 강신형 등이 연구한 스타트업얼라이언스 보고서1) 에 따르면 2022년 경기 침체로 국내 스타트업 투자 총액이 전년 대비 17% 감소할 때 CVC 투자는 비슷한 수준을 유지했다. 2023년 5월 기준 공시 대상 기업집단 82개에서 금융기업집단을 제외한 79개 중 51개(65%)가 스타트업 투자 이력이 있고 29개(37%)는 벤처투자회사나 신기술사업금융전문회사 같은 별도의 투자 전문회사를 보유하고 있다. 특히, 최근의 경기 침체로 중견·중소기업의 투자는 급감했으나 대기업과 해외 기업의 투자가 늘어나며 감소분을 메우는 모습이다. 이제 우리나라에서 CVC가 스타트업의 스케일업 수단이자 주요 자금원으로 자리매김했다고 해도 과언이 아니다.CVC는 모험자본을 누가 어떻게 운영하느냐에 따라 세 가지 유형이 존재한다. 첫째, 독립법인 CVC는 기성 기업이 출자하여 자회사 형태로 설립한 별도의 투자회사를 의미한다. 신세계그룹의 시그나이트파트너스 등이 여기에 해당한다. 둘째, 사내부서 CVC는 기업이 사내에 전담조직 또는 전담인력을 통해 보유 현금에서 스타트업에 직접 본계정 투자하는 형태다. 지에스리테일, 네이버, 카카오 등을 예로 들 수 있다. 셋째, 펀드 출자 CVC는 기업이 민간 VC에 유한책임조합원(Limited Partner, LP)으로 출자하는 형태다. 예를 들어, 지에스가 블루포인트파트너스 펀드에 출자하는 경우가 해당한다.각 운영 구조는 특징과 역할이 서로 다르다. 일반적으로 펀드 출자 방식은 펀드 출자 시 특수 목적이나 요구 조건을 설정하는 방법으로 특정 분야의 트렌드를 파악하고 적절한 스타트업을 물색하는 용도로 활용된다. 모기업의 전문성이 떨어지는, 즉 기존 사업 혹은 지리적으로 동떨어진 분야를 탐색할 때 적합한 방법이다.만약 자금 여력이 충분하고 창업 생태계의 다양한 구성원과 적극적인 관계를 맺고 싶은 경우 별도의 투자전문회사(즉 독립법인 CVC)를 설립한다. 대기업 독립법인 CVC는 주로 계열사 자금을 활용해 투자하나 중견·중소기업의 독립법인 CVC는 모기업(또는 계열사) 외 외부 기관 투자를 유치하거나 모태펀드 매칭을 통해 부족한 자금을 충당한다. 따라서 독립법인 CVC는 모기업(또는 계열사)의 전략적 목적 달성도 중요하지만, 외부 출자를 받는 데다 독립법인으로 기능하기 위해 일정 수준의 재무적 수익을 충족해야 하므로 민간 VC와 유사한 투자 행태를 보인다.반면, 사내부서 CVC는 기업 보유 현금에서 본계정 투자하는 만큼 주주를 설득할 만한 충분한 시너지가 담보돼야 한다. 따라서 사업이 안정 궤도에 오른 스타트업이 주요 투자 대상이다. 투자 의사결정이 빠른 독립법인 CVC와 달리 사내부서 CVC는 여러 내부 이해관계자를 설득하는 사전 작업이 중요하다. 투자 심의 전에 주요 경영진에 보고하고 공감대를 형성해야 하므로 투자 의사결정이 느리고 인사 이동으로 기존 투자 의사결정이 번복되기도 한다. 투자 금액이 일정 수준을 넘어서면 이사회 승인을 받아야 하는 경우도 있다. 이런 이유로 일부 대기업 사내부서 CVC는 소규모 초기 투자에 집중하는 경우도 있다. 그러나 사내부서 CVC는 투자 전담조직이 사내에 있는 만큼 기존 사업부와의 긴밀한 업무 조정이 가능하다.강신형 등(2023)은 자료의 한계로 펀드 출자 CVC 투자 규모는 파악하지 못했으나 독립법인 CVC와 사내부서 CVC의 연도별 투자 규모 추이를 조사했다. 2020년까지는 별도의 투자회사를 통한 투자, 즉 독립법인 CVC의 투자 규모가 사내부서 CVC보다 컸으나, 2021년 역전됐고, 2022년 독립법인 CVC 투자 규모는 전년 대비 15% 감소했으나 사내부서 CVC는 오히려 11% 증가했다.이처럼 사내부서 CVC의 투자 규모가 더 크지만, 우리나라 정부는 독립법인 CVC 형태만 정책 대상으로 한정하는 경향이 있다. 실제 2023년 10월 중기부가 자체 집계하여 발표한 국내 CVC 현황은 벤처투자회사나 신기술사업금융전문회사 등의 라이선스를 받은 투자회사만 CVC로 정의했고, 기업이 보유 현금에서 직접 스타트업에 투자하는 사내부서 CVC 투자 실적은 포함하지 않았다. 이는 국내 창업 생태계 내 CVC 역할을 과소평가하는 오류를 범한다.(남은 이야기는 스프에서)