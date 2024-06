개인정보 사유화, 성추행, 늦장대응…바람 잘 날 없는 충남경찰

경찰청장의 '의무 위반 근절 특별경보'가 무색하게 최근 충남에서 경찰관들의 비위 행위가 잇따르면서 조직 내부의 기강 해이가 도를 넘어선 것이 아니냐는 지적이 나오고 있습니다.



충남경찰청은 경찰 내부망을 통해 확인한 트로트 가수의 개인정보를 사적으로 이용해 집까지 찾아간 여경 A 씨를 직위해제하고 개인정보보호법 위반 혐의로 조사하고 있다고 오늘(5일) 밝혔습니다.



A 씨는 지난 4월 상급 경찰관의 승인 없이 무단으로 가수의 개인정보를 열람한 것으로 확인됐습니다.



앞서 천안의 한 경찰 지구대장으로 근무했던 B 경정은 후배 여경 2명을 잇달아 추행한 혐의(강제추행)로 구속 송치됐습니다.



B 경정은 지난 3월 지구대 직원들과 가진 회식 자리에서 한 후배 직원을 추행하고 지구대로 돌아간 뒤 다른 직원을 또 추행한 혐의를 받습니다.



지난달 10일에는 아산경찰서 형사과에서 공무집행방해 혐의로 조사받던 C 씨가 심하게 다쳐 하반신 마비 증세를 보였지만 유치장에서 상당 시간 방치된 것으로 드러나 경찰 대응이 적절했는지 논란이 일기도 했습니다.



C 씨가 조사받다 자리에서 벌떡 일어서자 형사과 직원이 C 씨의 뒷덜미를 잡고 뒤로 잡아당겼고 그대로 바닥에 쓰러진 C 씨는 혼자 걷지 못해 부축받아 유치장으로 옮겨졌습니다.



다음 날 오전에야 심각성을 느낀 경찰은 C 씨를 석방했고 C 씨는 병원에서 경추 5, 6번 마비 진단을 받고 긴급 수술을 받아야 했습니다.



이 과정에서 서장 보고가 늦어졌고 피해자 측이 진정을 제기하고 나서야 사건 발생 13일 만에 충남경찰청이 내부 감사에 들어가는 등 늦장 대응에 대한 비판이 제기되고 있습니다.



일탈 행위뿐만 아니라 조사 과정에서의 경찰 대응 문제까지 도마 위에 오르면서 일각에서는 개인의 문제를 넘어서 조직 내부 통제가 제대로 작동하지 않는 것 아니냐는 지적도 나옵니다.



수뇌부의 강력 경고에도 경찰관 일탈행위가 끊이지 않자 경찰청도 제도 개선과 공직 기강 단속, 조직 문화 정비 등을 위한 비위 예방 추진단까지 구성했습니다.



충남경찰청은 소속 경찰관의 의무 위반 행위에 대해 개인의 일탈을 넘어 조직 차원의 체질 개선이 필요하다는 데 공감한다는 입장입니다.



충남경찰청 관계자는 "최근 발생한 일련의 의무 위반 행위에 대해 유감스럽게 생각한다"면서 "의무 위반 행위에 대한 경각심 고취와 의식 전환을 위해 충남경찰청 지휘부가 일선 경찰서를 직접 방문해 현장 교육을 하는 등 예방을 위한 노력을 다하겠다"고 말했습니다.



(사진=충남경찰청 제공, 연합뉴스)