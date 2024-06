'원더랜드' 박보검 "수지와 듀엣곡, 내가 선곡…잘 어울릴 것 같아서"

이미지 확대하기

배우 박보검이 수지와 함께 부른 노래를 직접 선곡했다고 밝혔다.4일 오후 서울 삼청동에서 기자들과 만난 박보검은 최근 화제를 모은 수지와의 듀엣곡 무대에 얽힌 뒷이야기를 전했다. 박보검과 수지는 최근 KBS2 '더 시즌즈-지코의 아티스트'에 출연해 작품에 삽입된 'WISH: Wonderland is here(위시: 원더랜드 이즈 히어)'를 비롯해 영화 '코코'의 OST 'Remember Me', 로비 윌리엄스와 니콜 키드먼의 듀엣곡으로 잘 알려진 'Somethin' Stupid'를 함께 불렀다.박보검은 "'Remember Me'와 'Somethin' Stupid' 모두 제가 선곡했다. 'Somethin' Stupid'의 경우 니콜 키드먼이 부른 버전이 있는데 수지 씨 목소리와 잘 어울릴 것 같더라. 출연 이후에 저와 수지 씨 모두 그 모습을 보며 '너무 예쁘다', '푸릇푸릇한 청춘 같다'고 좋아했다. 그 노래들은 하루에 몇 번이나 듣는지 모르겠다"고 만족스러워했다.제작보고회와 시사회, 방송 등 홍보 무대에 나설 때마다 커플룩을 입고 나오는 것에 대해서도 "제가 평소 출연한 상대 배우 쪽에 옷에 맞추는 것을 좋아한다. 그래서 수지 씨한테도 처음에 먼저 물어봤다. 저는 이미 옷 피팅이 완료된 상태에서 수지 씨가 자신이 입은 옷을 보내줬는데 너무 비슷해서 '오?' 싶었다. 제작보고회 때 의상은 의도하고 맞춘 게 아니었다. 그 이후부터는 수지 씨가 받은 옷들을 살펴보고 그와 최대한 비슷한 톤의 옷들로 맞춰 입고 나갔다"고 말했다.박보검과 수지는 백상예술대상에서 약 6년간 MC로 호흡을 맞췄다. 이어 영화 '원더랜드'로 첫 연기 호흡까지 맞췄다. 이번 작품에서 두 사람은 오랜 연인 사이로 자연스러운 연기를 펼쳤다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)