세븐틴 정한X원우, 금발 파격 변신…동화 같은 황홀 비주얼

그룹 세븐틴의 새 유닛 정한X원우가 금발로 파격 변신했다.4일 0시 세븐틴 공식 SNS에 정한X원우의 싱글 1집 'THIS MAN' 오피셜 포토 'Spotted: THIS MAN'의 'A MIDSUMMER'S NIGHT' 버전이 공개됐다. 앞서 공개된 'BLACKOUT CITY 1', 'BLACKOUT CITY 2' 버전 오피셜 포토와는 180도 다른 분위기의 사진이다.가장 먼저 정한과 원우의 금발 변신이 눈에 띈다. 두 사람은 화려한 비주얼을 자랑하면서도 꿈을 꾸는 듯 몽환적이고 나른한 분위기를 자아낸다. 여기에 동화 속 한 장면을 떠오르게 하는 싱그러운 배경이 어우러져 현실과 동떨어진 황홀한 아름다움을 완성했다.정한X원우는 지난 1, 2일 흑백이 대비된 오피셜 포토를 공개하며 서늘하고 다크한 매력을 뽐냈다. 이번 사진에는 이전과 정반대 되는 분위기가 담겨, 이들의 다양한 모습을 보여줄 싱글 1집 'THIS MAN'에 대한 캐럿(팬덤명)들의 기대감이 고조되고 있다.정한X원우의 싱글 1집 'THIS MAN'은 오는 17일 오후 6시 발매된다. 두 사람이 속한 세븐틴은 이보다 하루 앞선 16일 인천 영종도 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 개최되는 '위버스콘 페스티벌'에 출연해 팬들을 만날 예정이다.[사진제공=플레디스엔터테인먼트](SBS연예뉴스 강선애 기자)