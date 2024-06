제왕절개 수술 중 산모 숨져…산부인과 의사 벌금 800만 원

▲ 대전지방법원 법정 전경

제왕절개 수술을 받던 산모를 숨지게 한 산부인과 의사에게 벌금형이 내려졌습니다.대전지법은 업무상 과실치사·상, 의료법 위반 등의 혐의로 기소된 산부인과 의사 A 씨에게 벌금 800만 원을 선고했습니다.A 씨는 2020년 3월 12일 오후 2시 산모 B 씨 출산을 위해 대전 서구에 있는 산부인과 병원에서 제왕절개 수술을 진행했습니다.이 과정에서 마취과 전문의 C 씨가 척수마취에 여러 차례 실패하면서 산모에게 마취제와 근육이완제를 투입하는 전신마취 방식으로 수술을 진행했습니다.전신마취는 의식 상실에 따른 기도 폐쇄, 호흡 곤란 등의 증상이 발생할 수 있기 때문에 산소가 원활하게 공급돼야 합니다.그러나 C 씨가 기관삽관에 두 차례 실패하면서 산소공급 시도가 성공하지 못했다고 재판부는 설명했습니다.산소포화도가 90%에 미치지 못하면 심정지, 저산소증 발생 위험이 커집니다.삽관에 실패하면서 수술 시간이 지날수록 산모의 혈중 산소포화도는 점점 악화했습니다.A 씨 등은 산소포화도를 정상화해 산모와 태아의 생명이 위험해지는 것을 방지해야 하는 의무가 있지만, 산소공급장치를 사용하지 않았고, 수술을 중단하지도 않았다고 재판부는 지적했습니다.B 씨의 혈중 산소포화도는 수술 후 1시간이 지나서 70%, 1시간 45분이 지난 시점에 50%까지 떨어졌습니다.결국, B 씨는 수술 후 1시간 52분 만에 심정지 상태에 빠졌고, 오후 11시께 혈중 산소포화도 저하에 따른 심정지, 다발성 장기부전 등의 원인으로 숨졌습니다.산모가 위험해지면서 태아 역시 호흡곤란, 지속성 폐성 고혈압 등의 상해를 입었습니다.재판부는 마취과 전문의인 C 씨가 자신의 병원이 아닌 A 씨 병원에서 마취업무를 지속해서 한 것으로 보고 두 사람이 의료법도 위반한 것으로 봤습니다.재판부는 주된 책임이 C 씨에게 있고, 피해자 아이 아버지가 A 씨의 처벌을 원하지 않고 있으며, 마취과 의사를 직접 고용하기 힘든 현실적인 것들을 고려했다며 양형 이유를 밝혔습니다.대전지법에 따르면 C 씨는 기소되지 않아 현재 진행 중인 재판은 없는 것으로 확인됐습니다.(사진=연합뉴스)