교회서 학대로 숨진 여고생…신도 이어 합창단장도 구속

▲ 앞서 구속된 교회 신도

신도의 학대로 여고생이 숨지는 사건이 발생한 인천 한 교회의 합창단장과 단원이 아동학대 혐의로 경찰에 추가로 구속됐습니다.법조계에 따르면 인천경찰청 여성청소년범죄수사계는 지난 27일 아동복지법상 아동학대 혐의로 합창단장 A(52·여) 씨와 단원 B(41·여) 씨를 구속했습니다.송종선 인천지법 영장 전담 부장판사는 당일 오후 A 씨 등의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "증거를 인멸하거나 도주할 우려가 있다"며 구속영장을 발부했습니다.A 씨 등은 지난 15일 인천 한 교회에서 숨진 여고생 C(17) 양을 학대한 혐의를 받는 것으로 전해졌습니다.앞서 경찰은 C 양과 함께 지내던 신도 D(55·여) 씨의 학대로 C 양이 숨진 것으로 보고 그를 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대치사 혐의로 검찰에 송치했습니다.D 씨는 올해 3월부터 지난 15일까지 교회에서 함께 생활하던 C 양을 온몸에 멍이 들 정도로 학대해 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.앞서 D 씨는 지난 15일 밤 8시쯤 "C 양이 밥을 먹던 중 의식을 잃었다"며 직접 119에 신고했고, C 양은 병원으로 옮겨졌으나 4시간 뒤 숨졌습니다.경찰은 교회와 관련된 다른 인물들도 학대에 가담했는지 등을 추가로 확인하고 있습니다.(사진=연합뉴스)