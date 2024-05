저수지 옆 굿판에서 무슨 일이…무속인 익사 '미스터리'

이미지 확대하기

굿당에서 천도재를 지내던 무속인이 갑자기 인근 저수지에 들어갔다가 그를 구하려던 남녀 2명이 물에 빠져 숨진 사고를 조사하는 경찰이 정확한 사고 원인 조사에 어려움을 겪고 있습니다.취재를 종합하면 27일 오전 10시쯤부터 부산 강서구 가덕도 한 굿당에서 무속인 A 씨와 북을 치는 악사 B 씨, 또 다른 무속인 40대 여성 C 씨가 천도재를 지내고 있었습니다.이 천도재는 무속인 C 씨가 의뢰받았지만, 평소 알고 지내던 무속인 A 씨에게 요청해 함께 진행한 것으로 알려졌습니다.C 씨는 평소 점만 보고 천도재를 지낸 경험이 없었기 때문입니다.천도재에는 이들 외에도 참관인 10명이 참석했습니다.순조롭게 천도재가 벌어지던 중 사건은 오후 5시쯤 발생했습니다.C 씨가 갑자기 굿을 하지 못하겠다고 굿당을 나서면서 천도재가 중단됐습니다.A, B 씨가 곧바로 C 씨를 따라갔는데 굿당에서 200m가량 떨어진 저수지에서 C 씨가 발견됐습니다.C 씨는 A, B 씨가 다가오지 말라고 하며 물에 들어간 것으로 알려졌는데 당시 수심은 무릎 높이였다고 합니다.A, B 씨가 굿을 계속하자며 설득하자 C 씨는 한 발짝 뒤로 물러서다 갑자기 깊은 곳에서 비틀거리면서 넘어졌습니다.이에 곧바로 A, B 씨가 C 씨를 구하러 저수지로 뛰어 들어갔다 나오지 못했습니다.C 씨는 자력으로 물에서 빠져나왔습니다.C 씨가 갑자기 굿을 못 하겠다고 굿당을 나갔고 굿을 계속하자며 A, B 씨가 설득하다 사고가 난 것으로 보이는데 천도재에 참석했던 10여 명은 "갑자기 C 씨가 어디론가 사라졌을 뿐 굿당 내부에서 이들이 크게 마찰을 빚거나 다툰 사실이 없었다"고 경찰에 진술했습니다.C 씨가 갑자기 물에 들어간 이유도 오리무중인데 익사 사고 자체에도 의문점이 많아 경찰 수사에 난항이 예상됩니다.사고가 난 저수지에는 CCTV가 없는 데다 사고를 직접 목격한 사람이 먼저 물에 들어갔다 생존한 C 씨가 유일하기 때문입니다.저수지에 들어간 이유에 대해서는 C 씨는 "갑자기 물에 들어가야 할 것 같은 기분이 들었을 뿐 다른 생각은 없었다"고 경찰에 진술한 것으로 전해졌습니다.해당 저수지는 초입 부분에는 맨눈으로 바닥이 확인될 정도로 얕지만, 몇 발짝만 더 들어가면 수심이 깊어진다고 경찰은 설명했습니다.경찰은 숨진 이들의 시신을 부검하는 등 종합적인 수사를 벌이고 있습니다.경찰 관계자는 "현장에 CCTV가 없고 목격자가 생존자밖에 없어 생존자 진술에 의존할 수밖에 없는 상황이라 수사의 어려움이 있다"며 "의혹이 없도록 부검 등 다양한 경로로 수사를 이어 나갈 예정"이라고 말했습니다.(사진=네이버 지도 갈무리, 연합뉴스)