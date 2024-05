'탬버린이 제일 어렵다' 타악기 주자의 고백 l 타악기 연주자 한문경 [커튼콜]

▶ <골룸: 골라듣는 뉴스룸> 팟캐스트는 '팟빵', '네이버 오디오클립', '애플 팟캐스트'에서도 들을 수 있습니다.

커튼콜 218회에서는 마림바를 비롯한 다양한 타악기를 연주하는 퍼커셔니스트 한문경 씨와 함께 합니다.한문경 씨는 타악기 주자로서는 처음으로 더하우스콘서트 상주음악가로 활동 중인데요.타악기 연주자는 팀파니, 스네어 드럼, 마림바는 물론이고, 실로폰, 탬버린, 트라이앵글부터 이름도 생소한 크로탈레스, 우드블럭, 카우벨 등 여러 악기를 두루 연주합니다.현대의 음악가들에게 더욱 사랑받고 있는 타악기의 세계, 다채로운 소리와 주법, 타악기의 매력을 한문경 씨와 함께 알아봅니다.♬ Pierre Jodlowski - The Cube from 'Time and Money♬ Takashi Yoshimatsu - Atom Hearts Club♬ William Trachsel – Opposing Currents for two marimbas진행: SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서 l 출연: 타악기 연주자 한문경

01:39 타악기 연주자가 되려면 여러 악기를 다뤄야 하나요?03:01 처음 마림바를 시작하게 된 계기는?05:52 마림바와 실로폰의 차이점은?13:16 더하우스콘서트 상주음악가16:58 타악기 설명25:49 작곡가의 요청 중 가장 어려웠던 것은?31:17 ♬ Pierre Jodlowski - The Cube from 'Time and Money40:05 타악기 듀오 모아티에41:18 ♬ Takashi Yoshimatsu - Atom Hearts Club54:37 가장 기억에 남는 연주는?1:00:31 ♬ William Trachsel – Opposing Currents for two marimbas1:09:44 타악기 말고 다른 악기를 하고 싶다고 생각한 적은?1:13:50 악보는 어떻게 넘기는지1:17:24 '탬버린'은 사실 제일 어려운 악기다?1:20:50 앞으로 이루고 싶은 목표와 꿈은?1:21:53 관객분들에게 하고 싶은 말