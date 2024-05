유인원인 침팬지는 유전적으로 사람과 가장 가까운 동물이라는데요.



이런 모습을 보면 대체 침팬지의 지능은 어디까지일까 하는 생각이 듭니다.



중국의 한 동물원에서 촬영한 영상입니다.



우리 속 침팬지 한 마리가 신발 한 짝을 마치 장난감처럼 갖고 놀고 있는데요.



요리보고 조리보고 한동안 들여다보며 만지작거리더니 우리 밖으로 휙 신발을 던졌고, 그리고 그 순간 구경하던 방문객들은 환호성을 질렀습니다.



침팬지가 방문객이 떨어뜨린 신발을 다시 우리 밖으로 던져 돌려준 건데요.



사육사에 따르면 '동동'이라는 이름의 이 침팬지는 올해 14살인데, 지능이 매우 높은 편이라고 합니다.



슬픔과 웃음 등 감정 표현에도 능하고 과거에도 방문객들에게 잃어버린 물건을 돌려주는 일이 있었다고 하네요.



