BTS RM, 솔로 2집 발표…인간 김남준이 느낀 모순 · 질문 담아

방탄소년단(BTS)의 리더 RM이 오늘(24일) 솔로 2집 '라이트 플레이스, 롱 퍼슨' (Right Place, Wrong Person)을 발표했습니다.이번 앨범은 지난 2022년 12월 솔로 1집 '인디고'(Indigo) 이후 1년 5개월 만의 솔로 앨범입니다.RM은 이번 앨범에서 '장소에 어울리지 않는 이방인'처럼 느껴지는 순간을 다뤘는데, 살면서 한 번쯤 이 감정을 느끼고 이에 대한 답을 찾고자 노력하는 사람들이 공감할 만한 메시지가 담겼다고 소속사 빅히트뮤직은 전했습니다.이번 앨범에는 타이틀곡 '로스트!'(LOST!)를 비롯해 '라이트 피플, 롱 플레이스'(Right People, Wrong Place), '넛츠'(Nuts), '아웃 오브 러브'(out of love), '도모다치'(Domodachi), '?', '컴 백 투 미'(Come back to me) 등 총 11곡이 수록됐는데, RM은 앨범 전곡의 작사에 참여했습니다.빅히트뮤직은 "이번 앨범은 '만약 이 길을 가지 않았더라면 지금의 나는 어떻게 살고 있을까?'라는 인간 김남준(RM의 본명)의 궁금증에서 시작됐다"며 "여기서 수많은 감정과 질문이 생겼고, RM은 이를 진솔하게 노래한다면 많은 이들이 공감하리라는 믿음을 가지고 앨범 작업에 나섰다"고 소개했습니다.RM은 오는 28일과 30∼31일, 그리고 다음 달 10일에 수록곡 뮤직비디오와 라이브 비디오를 각각 공개합니다.RM은 지난해 12월부터 육군 현역으로 복무 중으로, 입대 전 이번 앨범을 작업했습니다.RM의 전역 예정일은 내년 6월입니다.(사진=빅히트뮤직 제공, 연합뉴스)