스트레이 키즈, 美 대표 아침 프로그램 '굿모닝 아메리카' 출격

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 미국 대표 아침 프로그램 '굿모닝 아메리카'(Good Morning America)에 출격한다.올여름 컴백을 앞둔 스트레이 키즈는 최근 새 영어 싱글 'Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)'(루즈 마이 브레스 (피처링 찰리 푸스))와 리믹스 디싱 'Lose My Breath (Remixes)'(루즈 마이 브레스 (리믹시즈))를 발매했다. 이 기세를 몰아 오는 15일(이하 현지시간) 오전 미국 간판 모닝쇼 ABC '굿모닝 아메리카'에 출격해 현지 시청자들과 만난다.새 싱글 'Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)'가 5월 10일 자 일본 오리콘 일간 디지털 싱글 랭킹 1위를 차지하는가 하면, 뮤직비디오는 11일 오후 유튜브 뮤비 트렌딩 월드와이드 1위 및 미국, 호주, 독일 등 전 세계 45개 지역 유튜브 인기 급상승 동영상 차트에 이름을 올렸다. 세계 곳곳을 누비며 'K팝 대세'로 자리매김한 스트레이 키즈가 '굿모닝 아메리카' 출연을 통해 글로벌 영향력을 더욱 넓힐 것으로 기대를 모은다.이들은 지난 6일 K팝 그룹 최초로 멤버 전원이 미국 패션계 최대 행사 멧 갈라(Met Gala)에 데뷔하며 각종 소셜미디어를 뜨겁게 달궜고, 지큐(GQ), 브리티시 지큐(British GQ), 롤링스톤(Rolling Stone), 빌보드(Billboard) 등 해외 유력 매체로부터 멧 갈라 2024 베스트 드레서로 선정되며 존재감을 빛냈다. 여기에 오는 7월 12일 이탈리아 밀라노 'I-Days'(아이 데이즈), 14일 영국 런던 'BST Hyde Park'(브리티시 서머 타임 하이드 파크), 8월 2일 미국 시카고 '롤라팔루자 시카고' 등 해외 대형 음악 페스티벌 헤드라이닝 무대를 꾸미고 맹활약에 나선다.[사진출처: Good Morning America](SBS연예뉴스 강선애 기자)