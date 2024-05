전남 목포해양경찰서는 오늘(13일) 동료 선원을 살해해 바다에 유기한 혐의(살인 및 시체유기)로 40대 선장 A 씨와 시신 유기를 도운 선원 B 씨를 구속했다고 밝혔습니다.



A 씨 등은 지난달 30일 동료 선원 C 씨를 때려 숨지게 하고, 이튿날 시신을 바다에 유기한 혐의를 받습니다.



이들은 일이 서툴다는 이유로 선박 청소용 호스로 C 씨에게 바닷물을 쏘는 등 지난 3월부터 가혹 행위를 반복한 걸로 조사됐습니다.



해경은 C 씨가 실종된 정황을 토대로 수사를 벌였고, 살인 등 범죄 혐의점을 포착해 A 씨 등을 긴급체포했습니다.



C 씨의 시신은 아직 발견되지 않고 있습니다.



(사진=전남 목포해양경찰서 제공, 연합뉴스)