전소민, 킹콩by스타쉽과 전속계약 종료…4년 동행 마침표

이미지 확대하기

배우 전소민이 킹콩 by 스타쉽과의 동행을 마친다.8일 소속사 킹콩 by 스타쉽은 "당사는 전소민과 신중한 논의 끝에 4년간의 인연을 마무리 짓기로 했다"라며 전속계약 종료 소식을 전했다.이어 킹콩 by 스타쉽은 "연기에 대한 뜨거운 열정은 물론, 다재다능한 매력을 지닌 전소민의 여정을 함께할 수 있어 기뻤다. 새 출발을 시작할 전소민의 활동을 항상 기대하고 응원하겠다. 앞으로도 전소민에게 변함없는 관심과 애정 부탁드린다"라고 덧붙였다.전소민은 드라마부터 예능까지 다방면에서 눈부신 활약을 펼치며 시청자들에게 큰 감동과 웃음을 선사해 왔다. 특히, 그는 KBS 드라마 스페셜 2021 - TV시네마 '희수', 채널A '쇼윈도:여왕의 집', JTBC '클리닝 업'에서 깊이 있는 연기 내공을 발휘하며 독보적인 연기 색깔을 드러냈다. 그런가 하면, SBS '런닝맨', tvN '식스센스', tvN '스킵'을 통해 밝은 에너지를 발산, 삶의 활력소 역할을 톡톡히 해왔다.[사진출처: 킹콩 by 스타쉽](SBS연예뉴스 강선애 기자)