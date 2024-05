길거리서 현금 10억 낚아챈 일당…피해자 "돈 돌려줘" 호소

가상화폐를 싸게 팔겠다며 개인투자자를 속여 길거리에서 현금 10억 원을 가로챈 일당 5명 중 4명이 법정에서 혐의를 인정했습니다.



특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 기소된 A(34) 씨 등 4명의 변호인은 각각 오늘(7일) 인천지법 형사14부(손승범 부장판사) 심리로 열린 첫 재판에서 "공소사실을 인정하고 반성하고 있다"고 말했습니다.



그러나 일당 5명 중 B(28) 씨의 변호인은 "공소사실을 부인하며 사건 관련 기록을 열람·등사한 뒤 서면으로 충실하게 이유를 설명하겠다"고 했습니다.



오늘 수의를 입고 법정에 출석한 A 씨 등 5명은 생년월일과 주거지 등을 확인하는 재판장의 인정신문에 담담한 목소리로 답했으며 국민참여재판은 원하지 않는다고 밝혔습니다.



피해자인 40대 개인투자자 C 씨의 변호인은 발언 기회를 얻어 "사건이 발생한 지 3개월이 지났으나 피해자는 압수물(현금)을 돌려받지 못하고 있다"며 "범죄 피해로 어려움을 겪고 있다는 점을 고려해 현금을 돌려주길 간곡히 부탁한다"고 호소했습니다.



검찰은 이와 관련한 의견을 묻는 재판부의 질문에 "돈세탁과 관련한 현금이라는 부분이 파악된 게 있기 때문에 재판부에서 고려해 주길 바란다"고 답했습니다.



검찰은 다만 법정에서 구체적인 돈세탁 경위와 관련한 설명은 하지 않았습니다.



A 씨 등은 지난 2월 19일 오후 4시쯤 인천시 동구 송림동 재개발지역 일대 길거리에서 C 씨로부터 현금 10억 원을 받아 가로챈 혐의로 구속 기소됐습니다.



이들은 시세보다 저렴한 가격에 가상화폐인 '테더코인'을 팔겠다며 C 씨를 재개발 지역으로 유인했고, 현금 10억 원을 받자 승합차를 타고 도주했습니다.



피해자 C 씨는 경찰 조사에서 "10억 원은 가상화폐 투자를 위해 빌린 지인들 돈과 내 돈을 합친 것"이라며 "A 씨 등과는 지인 소개로 알게 됐다"고 진술했습니다.



조사 결과 A 씨 일당 5명 중 20대 1명은 인천에서 활동하는 폭력조직원인 것으로 파악됐습니다.



경찰은 이번 사건과 관련해 총 6명을 검거했으나 5명만 검찰에 넘겼고, 나머지 1명은 범행에 가담하지 않은 것으로 보고 불송치 결정을 했습니다.