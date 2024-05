임영웅, 더블 싱글 공개와 함께 음원차트 점령

이미지 확대하기

가수 임영웅이 더블 싱글 공개와 함께 음원차트 저력을 변함없이 과시했다.지난 6일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 임영웅의 더블 싱글 '온기'가 공개됐다. 타이틀인 '온기'와 'Home' 총 두 곡이 담긴 더블 싱글은 발표된 지 한 시간 만에 멜론, 지니, 벅스 등 음원차트에 진입해 상위권에 이름을 올렸다.특히 멜론 HOT100(7시 기준)에선 'Home' 1위, '온기' 2위, 벅스차트(7시, 8시, 9시 기준)에선 'Home'과 '온기'가 나란히 1, 2위를 기록했다.따스한 감성을 선물하고 있는 임영웅의 '온기'는 자작곡으로, 작사에는 김이나가, 작곡에는 '모래 알갱이'에 참여한 김수형과 황선호가 힘을 보탰다.떼창을 유발하는 'Home' 역시 온기 가득한 가사가 특징이며, 임영웅 외에도 작사와 작곡에 X-child가 참여해 완성도를 더했다.신곡 발표와 함께 각종 음원차트 진입부터 상위권 랭크 등 차트를 점령하고 있는 임영웅은 '온기' 뮤직비디오를 통해 색다른 도전에도 나섰다. 배우 안은진과 현봉식이 출연하고, 권오준 감독이 연출을 맡은 뮤직비디오에서 연기에 도전, 섬세한 감정선으로 시선을 모았다.한편 임영웅의 신곡 외에도 '사랑은 늘 도망가', '모래 알갱이', '우리들의 블루스', 'Do or Die' 등 임영웅의 다양한 곡들이 음원차트에 랭크되며 꾸준히 사랑받는 중이다.한편 신곡을 선보인 임영웅은 오는 25일과 26일 양일간 서울월드컵경기장에서 2024 콘서트 'IM HERO - THE STADIUM'(아임 히어로 - 더 스타디움)을 개최한다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)