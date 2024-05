퀸의 공연을 안방에서…'퀸 락 몬트리올', 5월 15일 공개

이미지 확대하기

영국의 전설적인 록밴드 '퀸'의 1981년 캐나다 몬트리올 콘서트를 담은 '퀸 락 몬트리올'이 오는 15일 디즈니+에서 공개된다.'퀸 락 몬트리올'은 아이맥스 인핸스드(IMAX Enhanced)로 즐길 수 있는 콘서트 필름으로, 영화관에서만 볼 수 있던 아이맥스의 선명한 화질과 생생한 사운드, 그리고 웅장한 스케일로 콘서트 1열보다 더욱 가까운 거리에서 시청자들을 로큰롤의 세계로 초대한다.팬들 사이에서도 레전드 공연으로 남은 콘서트로 퀸의 수많은 명곡을 안방 TV 혹은 모바일로 즐길 수 있게 됐다.'퀸 락 몬트리올'에는 퀸의 멤버 존 디콘, 브라이언 메이, 프레디 머큐리, 로저 테일러가 음악과 무대에 완벽히 몰입한 열정 가득한 모습은 물론 'We Will Rock You', 'Somebody To Love', 'Under Pressure', 'Bohemian Rhapsody', 'Another One Bites the Dust', "We Are The Champions' 등 우리에게 친숙한 음악들이 펼쳐지며 잊지 못할 즐거움을 선사할 예정이다.전설적인 밴드 퀸의 새로운 모습을 볼 수 있는 '퀸 락 몬트리올'은 5월 15일(수) 디즈니+에서 공개되며, 영어 자막으로만 제공된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)