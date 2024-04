인천공항서 1억 든 돈 가방 빼앗아 도망친 30대 중국인 체포

인천국제공항에서 중국인 무역업자에게 스프레이를 뿌린 뒤 9만 달러, 우리 돈 약 1억 2,300만 원이 든 가방을 빼앗아 달아난 중국인 2명 가운데 1명이 경찰에 붙잡혔습니다.



인천국제공항경찰단은 오늘(26일) 특수강도 혐의로 30대 중국인 A 씨를 체포해 조사하고 있다고 밝혔습니다.



A 씨는 지난 20일 오전 7시 12분 인천공항 제1여객터미널 3층 출국장 앞에서 공범인 30대 중국인 B 씨와 함께 40대 중국인 무역업자 C 씨의 돈 가방을 빼앗은 혐의를 받고 있습니다.



이들은 C 씨 얼굴에 스프레이를 뿌린 뒤 9만 달러가 든 가방을 챙겨 공항철도를 타고 김포국제공항으로 도주했습니다.



이후 B 씨는 당일 낮 12시쯤 김포공항에서 비행기를 타고 중국 상하이로 달아났고, A 씨는 혼자 한국에 남아 대전과 충남 공주 등지를 돌아다니다가, 범행 닷새 만인 어제 인천에서 경찰에 체포됐습니다.



A 씨가 검거될 당시 그를 차량에 태우고 다닌 50대 중국인 지인도 범인도피 혐의로 함께 붙잡혔습니다.



A 씨는 경찰 조사에서 "9만 달러 중 5만 달러는 환전한 뒤 중국으로 간 B 씨에게 보냈다"고 주장했습니다.



지난 17일 한국에 입국한 C 씨는 화장품 등을 판매하는 무역 일을 하느라 당시 많은 돈을 가방에 넣어둔 것으로 알려졌습니다.



A 씨와 B 씨는 C 씨가 입국한 다음날 인천공항을 통해 국내에 들어온 것으로 파악됐습니다.



경찰은 A 씨 등이 미리 범행을 계획한 것으로 보고 이날 오후 구속영장을 신청할 방침입니다.



경찰 관계자는 "범행 하루 전날 인천공항 터미널에서 사전 답사를 하는 등 계획 범행을 한 정황이 있다"며 "중국으로 도주한 공범은 인터폴에 적색수배를 요청해 추적할 예정"이라고 말했습니다.



(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)