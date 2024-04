[스브스픽] 분쟁에도 중단 없다…뉴진스 예정대로 컴백 프로모션

하이브와 어도어 민희진 대표의 분쟁에도 그룹 '뉴진스(NewJeans)'가 예정대로 컴백 프로모션에 나섰습니다.



뉴진스는 오늘(26일) 공식 SNS를 통해 새 더블 싱글 'How Sweet'의 재킷 사진을 공개했습니다.



새 싱글은 힙하고 스포티한 감성을 내세우고 있는데요, 어도어는 "멤버별 변신이 다채롭다"면서 "다섯 멤버는 단발, 강렬한 컬러, 컬이 강한 펌 등 다양한 헤어 스타일과 모자, 헤어밴드, 선글라스 등 액세서리로 각기 다른 스타일링을 선보였다"고 밝혔습니다.



이어 "하나의 정형화된 콘셉트로 규정할 수 없는 뉴진스만의 독창성이 이번 앨범에서도 빛을 발한다"고 설명했습니다.



'How Sweet'는 다음 달 24일 발매 예정으로, 동명의 타이틀곡 'How Sweet'와 수록곡 'Bubble Gum', 연주곡 등 모두 4곡이 실리는데, 'Bubble Gum' 뮤직비디오는 내일 선공개될 예정입니다.



6월 일본 진출을 본격화할 뉴진스가 오늘 현지 프로모션까지 나서면서 위기를 정면 돌파하고 있다는 평가가 나오고 있습니다.



( 구성 : 김도균, 편집 : 이승희, 화면제공 : 어도어, 제작 : 디지털뉴스편집부 )