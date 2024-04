방탄소년단 RM, 5월 24일 솔로 2집 발매…"RM 전곡 작사 참여"

이미지 확대하기

방탄소년단 RM이 자신만의 색채를 가득 담은 솔로 2집을 발매한다.빅히트 뮤직은 26일(이하 한국시간) 글로벌 팬덤 라이프 플랫폼 위버스(Weverse)와 방탄소년단의 공식 SNS를 통해 "RM의 솔로 2집 'Right Place, Wrong Person'이 오는 5월 24일 오후 1시 전 세계 동시 발매된다"고 밝혔다.'Right Place, Wrong Person'은 '장소에 어울리지 않는 이방인' 같이 느껴지는 순간을 다룬다. 살면서 누구나 한 번쯤 느꼈을 이 보편적인 감정에 대해 이야기하며 많은 이들의 공감을 자극할 것으로 기대된다. 총 11개 트랙이 수록된 이번 신보는 풍부한 사운드를 자랑하는 얼터네이티브(Alternative) 장르 음악으로 채워진다. 특히, RM이 전곡의 작사에 참여해 기대를 모은다.빅히트 뮤직은 "'Right Place, Wrong Person'은 방탄소년단 앨범과는 또 다른 솔로 아티스트 RM만의 색깔로 채워질 예정"이라며 "RM의 본질에 집중한 이번 앨범에 많은 분들의 기대와 관심 부탁 드린다"고 말했다.RM은 내달 24일 솔로 2집 'Right Place, Wrong Person' 발매에 앞서 다양한 콘텐츠들을 순차적으로 공개할 예정이다.한편, RM은 지난 2022년 12월 첫 공식 솔로 앨범 'Indigo'를 발매했다. 이 음반은 다양한 장르의 뮤지션들과 협업뿐만 아니라 미술 분야와의 컬래버레이션을 통해 경계를 초월한 예술이 무엇인지 보여주며 리스너들의 호평을 얻었다. 1년 5개월 만에 나오는 RM의 솔로 2집은 'Indigo' 보다 한층 깊어진 그의 예술 감성을 엿볼 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)