고교생이 만들고 중학생이 관리…2억 원 수익 도박 서버 적발

SNS에 도박 서버를 개설해 초등학생을 포함한 청소년 등 1천500여 명을 상대로 인터넷 도박을 유도해 2억여 원을 챙긴 10대 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.10대가 직접 도박 서버를 제작하고 공범은 물론 이용자 대부분이 10대인 것으로 드러나 충격을 주고 있습니다.부산경찰청 사이버범죄수사대는 도박장 개설, 도박, 전자금융거래법 위반 혐의로 성인 총책 A(20대)씨를 구속하고, 총책 B 군과 서버 관리자 C 군 등 16명과 도박 이용자 96명을 불구속 입건했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.B, C 군 등은 2022년 12월부터 2023년 10월까지 서버 제작 기능이 있는 SNS에 도박 서버를 만든 뒤 또래 집단에 초대 링크 등을 보내 돈을 받고 도박 게임에 참여시키는 방법으로 2억 1천300만 원을 챙긴 혐의를 받고 있습니다.범행은 중학생인 총책 B 군과 고등학생 서버 관리자 C 군의 공모로 시작됐습니다.게임과 데이터 복구 등에 관심이 많고 컴퓨터 실력이 상당했던 A, B 군은 인터넷 커뮤니티에서 친해졌고 확장성이 큰 SNS인 '디스코드'에 도박 서버를 만들기로 했습니다.C 군이 서버 개발·유지 관리를, B 군은 전반적인 운영을 맡았습니다.둘은 도박 서버 내 직원 모집 글을 공지하고 공범을 끌어들였습니다.B, C 군은 게임머니를 충전, 환전하는 직원도 중학생이나 대학생으로 뽑았고, 경찰 추적을 피하기 위해 돈을 송금받는 은행 계좌 역시 중·고등학생 5명에게 하나당 10만∼20만 원에 사들였습니다.구속된 성인 총책 A 씨는 애초 도박 이용자였다가 직원 모집 공지글을 보고 지원해 운영자가 됐습니다.특히 B 군은 자신이 경찰 수사를 받자 성인 총책 A 씨에게 수사 내용을 공유하며 단독으로 도박 서버를 운영하도록 돕는 치밀함을 보였다고 경찰은 전했습니다.입건된 도박 이용자 대부분은 10대 청소년이었고 초등학생 1명, 여중생 2명도 포함됐습니다.한 사람이 베팅한 최다 금액은 218만 원이었고 한 고등학생은 4개월간 325차례 입금했던 것으로 드러났습니다.전병하 부산경찰청 사이버범죄수사대 팀장은 "청소년들이 SNS 등에서 광고에 현혹돼 불법 도박에 빠지던 방식에서 벗어나 직접 도박 서버를 운영하고 계좌까지 제공하는 지경에 이르러 문제가 심각하다"고 지적했습니다.도박 서버를 폐쇄한 경찰은 청소년 도박 이용자 중 중독 증세를 보이는 96명은 선도프로그램에 연계하고 도박사이트 운영에 필요한 웹호스팅 서비스 가입 때 보호자 인증이 가능하도록 해당 기관에 제도개선을 요청했습니다.(사진=부산경찰청 제공, 연합뉴스)