파주 남녀 4명 사망, 금품 노린 남성들의 범행 가능성 커

경기 파주시의 한 호텔에서 남녀 4명이 사망한 사건과 관련해 남성들이 피해 여성의 지인에게 연락해 돈을 달라고 한 것으로 파악됐습니다.



이에 따라 경찰은 남성들이 금품을 목적으로 범행했을 가능성이 높은 것으로 보고 수사를 이어가고 있습니다.



15일 경찰에 따르면 사망한 남성 2명의 휴대전화를 포렌식한 결과 숨진 여성 중 한 명인 A 씨의 지인 B 씨는 8일 오후 10시 30분쯤 A 씨 계정의 텔레그램 문자 메시지를 받았습니다.



"오빠"라고 부르며 일을 준비하다가 잘못돼 돈이 필요하다는 내용이었습니다.



당시 술자리에 있었던 B 씨는 메시지를 못 보고 있었습니다.



그러자 모르는 번호로 전화가 몇 차례 걸려 왔고, 통화가 이뤄지자 한 남성이 "A 씨가 지금 일이 잘못돼 돈이 필요하다"고 말했습니다.



B 씨는 "돈이 없다"며 통화를 마무리했습니다.



이러한 대화 내용은 숨진 남성 중 1명인 C 씨의 휴대전화 포렌식을 통해 파악됐습니다.



B 씨와 통화한 사람이 C 씨였습니다.



B 씨는 "(A 씨가) 평소에 오빠라는 말을 쓰지 않는데 텔레그램 메시지가 좀 이상하긴 했다"며 "600만∼700만 원을 달라고 했다"고 경찰에 진술한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 숨진 남성들이 객실에 들어온 여성들을 제압한 후 여성 A 씨인 척하고 돈을 요구한 것으로 보고 있습니다.



또 다른 여성인 E 씨를 사칭해 돈을 요구한 정황은 현재까지 파악되지 않았습니다.



남성 C 씨와 D 씨의 휴대전화에서는 계획범죄로 볼만한 정황들이 다수 나왔습니다.



범행 3일 전 인터넷으로 '자살'을 검색했으며 당일날인 8일 '사람 기절', '백 초크(뒤에서 목조르기)' 등 단어를 검색했습니다.



사전에 범행 도구인 케이블 타이와 청 테이프 등을 준비해 객실 안으로 들어간 사실도 파악됐습니다.



여성들을 유인한 말들도 모두 거짓이었습니다.



숨진 여성 2명 중 예전부터 알고 지내던 E 씨에게는 "최근에 가상화폐로 돈을 많이 벌었는데 같이 놀자"고 유인했고, A 씨는 남성들이 텔레그램 채널 구인·구직 채팅방에 올린 '여딜러나 여서빙 모집글'을 보고 연락한 것으로 알려졌습니다.



남성들은 가상화폐 고수익은 커녕 자금 사정이 여의치 않았고 관련 구인·구직 업종에 종사하지도 않았습니다.



경찰 관계자는 "피의자들이 돈을 노리고 사전에 준비한 후 여성들을 유인한 것으로 보고 있다"며 "어떤 경제적 어려움이 있어서 이러한 범행까지 저질렀는지 남성들의 경제적 상황 등에 대해 조사하고 있다"고 설명했습니다.



마약 등 약물 사용, 성범죄를 의심할만한 정황은 현재까지 발견되지 않았습니다.



앞서 지난 10일 오전 10시 35분쯤 파주시 야당동의 한 호텔에서 20대 남성 2명이 건물 밖으로 추락했다는 신고가 접수됐습니다.



현장에 출동한 경찰은 남성들이 머물던 객실에서 숨진 여성 2명을 추가로 발견했습니다.



여성들은 케이블 타이로 손과 목이 결박돼 있었고 청 테이프로 입이 막혀 있었습니다.



숨진 여성 중 한 명은 가족이 하루 전 실종신고를 했으며 이 여성의 동선을 추적한 경찰이 호텔 객실까지 오자 남성들이 투신한 것으로 전해졌습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)