[시네마Y] 韓영화, 칸영화제 경쟁 초청작 없다…19편 리스트 보니

제77회 칸국제영화제 경쟁 부문 초청작이 발표됐지만 한국 영화는 리스트에서 발견할 수 없었다.11일 오후 6시(한국시각) 프랑스 파리 UGC 노르망디 극장에서 제77회 칸 영화제 공식 초청작 발표 기자회견이 열렸다. 이날 기자회견에서는 경쟁, 주목할만한 시선, 비경쟁, 미드나잇 스크리닝, 칸 프리미어, 스페셜 스크리닝 부문의 초청작이 발표됐다.가장 주목도가 높은 부문은 영화제 그랑프리인 황금종려상을 두고 경합하는 경쟁 부문 초청작이다. 이날 19편의 경쟁 부문 초청작이 공개됐다.먼저 2015년 칸영화제에서 영화 '디판'으로 황금종려상을 수상한 바 있는 프랑스 자크 오디아르 감독이 신작 '에밀리아 페레즈'(EMILIA PEREZ)로 4년 만에 칸영화제 경쟁 부문에 초청됐다.또한 영화 '가여운 것들'로 지난해 베니스국제영화제에서 황금사자상(그랑프리)를 받았던 그리스 요르고스 란티모스 감독이 신작 '카인드 오브 카인드니스'(KINDS OF KINDNESS)로 칸 황금종려상에 도전한다.이외에 '경계선'과 '성스러운 거미'로 칸의 무한한 신뢰를 얻은 이란계 스웨덴 감독 알리 아바시의 '어프렌티스'(THE APPRENTICE), '그레이트 뷰티'와 '유스'로 칸과 인연을 맺었던 이탈리아 거장 파울로 소렌티노 감독의 '파르테노페'(PARTHENOPE), '피쉬탱크', '아메리칸 허니'로 칸의 호평을 받았던 영국 안드레아 아놀드 감독의 '버드'(BIRD), '네이키드 런치'와 '이스턴 프라미스' 등으로 유명한 캐나다 거장 데이비드 크로넨버그 감독의 '더 슈라우드'(THE SHROUDS), 유태오 주연의 '레토'로 유명한 러시아 거장 키릴 세레브렌니코프 감독의 '리모노브-더 발라드'(LIMONOV – THE BALLAD) 등 19편의 영화가 이름을 올렸다.이들은 앞서 칸영화제에서 2등상인 심사위원 대상, 3등상인 심사위원상, 주목할만한 시선 대상, 여우주연상 등을 받은 바 있는 있는 황금종려상 유력 후보군이다.올해 경쟁작 리스트에서 가장 눈길을 끄는 것은 '대부' 시리즈로 유명한 미국 거장 프란시스 포드 코폴라 감독의 신작 '메갈로폴리스'(MEGALOPOLIS)다. 올해 85세인 프란시스 포드 코폴라는 '마음의 저편'(2019) 이후 5년 만의 신작으로 칸영화제 경쟁 부문 초청을 받았다. 코폴라 감독은 1979년 '지옥의 묵시록'으로 칸영화제 황금종려상을 받은 바 있다.한국 영화는 지난해에 이어 올해도 경쟁 부문에 이름을 올리지 못했다. 칸의 지지를 받아온 박찬욱, 봉준호, 이창동, 홍상수 감독등이 신작을 발표(혹은 출품)하지 않은 데다 신진 영화인 역시 경쟁 부문 입성에는 실패했다. 봉준호 감독의 경우 신작 '미키 17' 초청이 예상됐지만 개봉 시기가 밀리면서 출품을 하지 않았다.아시아 영화 중에서는 중국 6세대의 기수인 지아장커 감독의 신작 '카우트 바이 더 타이즈'(CAUGHT BY THE TIDES)가 유일하게 이름을 올렸다.칸영화제가 경쟁 부문에서 매년 20편 이상의 영화를 초청해 온 것을 생각하면 추가 초청 가능성은 있다. 그러나 현재로서는 경쟁 부문에서 한국 영화가 초청될 가능성은 높지 않다.한국 영화 중에서 올해 칸영화제 공식 초청을 받은 영화는 류승완 감독의 '베테랑2'가 유일하다. '베테랑2'는 비경쟁 부문인 미드나잇 스크리닝에 초청됐다. 이 섹션은 액션, 스릴러, 느와르, 호러, 판타지 등 장르 영화 중 작품성은 물론 대중성까지 갖춘 작품을 엄선해 상영하는 부문으로 심야 시간에 공식 상영을 가진다.제77회 칸영화제는 오는 5월 14일부터 25일까지 프랑스 남부 휴양도시 칸 일대에서 열린다. 영화제의 포문을 여는 개막작은 프랑스 캉탱 뒤피외 감독의 '더 세컨트 액트'다.THE APPRENTICE by Ali ABBASIMOTEL DESTINO by Karim AÏNOUZBIRD by Andrea ARNOLDEMILIA PEREZ by Jacques AUDIARDANORA by Sean BAKERMEGALOPOLIS by Francis Ford COPPOLATHE SHROUDS by David CRONENBERGTHE SUBSTANCE by Coralie FARGEATGRAND TOUR by Miguel GOMESMARCELLO MIO by Christophe HONORÉFENG LIU YI DAI by JIA Zhang-Ke(CAUGHT BY THE TIDES)ALL WE IMAGINE AS LIGHT by Payal KAPADIAKINDS OF KINDNESS by Yórgos LÁNTHIMOSL'AMOUR OUF by Gilles LELLOUCHEDIAMANT BRUT by Agathe RIEDINGER | 1er film(WILD DIAMOND)OH CANADA by Paul SCHRADERLIMONOV – THE BALLAD by Kirill SEREBRENNIKOVPARTHENOPE by Paolo SORRENTINOPIGEN MED NÅLEN by Magnus VON HORN(THE GIRL WITH THE NEEDLE)(SBS연예뉴스 김지혜 기자)