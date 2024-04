류준열, 스캔들 딛고 본업 복귀…'더 에이트 쇼' 5월 17일 공개

이미지 확대하기

배우 류준열이 말 많고 탈 많았던 연애사를 딛고 본업인 연기로 대중 앞에 선다.11일 넷플릭스는 새 시리즈 '더 에이트 쇼'를 오는 5월 17일 공개한다고 밝혔다.'더 에이트 쇼'는 8명의 인물이 8층으로 나뉜 비밀스러운 공간에 갇혀 '시간이 쌓이면 돈을 버는' 달콤하지만 위험한 쇼에 참가하면서 벌어지는 이야기를 그린 작품. 글로벌 누적 조회수 3억 뷰를 기록한 배진수 작가의 네이버웹툰 '머니게임'과 '파이게임'을 각색했다.이 작품은 영화 '관상' '더 킹' 등으로 큰 사랑을 받은 한재림 감독이 연출을 맡았고 류준열, 천우희, 박정민, 박해준, 배성우 등이 출연한다.'더 에이트 쇼'는 런칭일 공개와 함께 런칭 포스터를 공개했다. 쇼가 시작되기 전인 레드 커튼을 배경으로 핀 조명을 받고 있는 8명의 참가자들의 모습을 담고 있어 시선을 사로잡는다. 본격적으로 쇼에 참가하기 전, 설렘과 경계가 공존하는 얼굴을 하고 있는 이들은 체크 셔츠와 드레스, 수트 등 다양한 복장을 하고 있어 과연 어떤 사연으로 쇼에 참여하게 된 건지 호기심을 자극한다.여기에 "혹하지만 가혹한 쇼가 시작된다"라는 카피는 누구에게나 주어지는 '시간'이 곧 돈이 되는 '쇼'인 'The 8 Show'에서 보여줄 이야기에 대한 궁금증을 고조시킨다.함께 공개된 런칭 예고편은 "신사 숙녀 여러분 지금까지 오래 기다리셨습니다"라는 나레이션과 함께 쇼장 문을 열고 들어오는 류준열의 모습으로 이목을 집중시킨다. 고수익 보장, 숙식 제공, 정원 8명, 그리고 필요한 건 오직 '시간' 뿐인 'The 8 Show'에 초대를 받는 8명의 참가자들이 등장한다.​ '시간이 흐르면 돈이 쌓인다'는 단순한 룰 아래 이들은 8개의 층으로 나뉘어진 비밀스러운 공간에서 협력과 대립, 배신을 거듭하며 희로애락을 맛보게 된다.'더 에이트 쇼'는 오는 5월 17일 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)