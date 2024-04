이미지 확대하기

▲ 안성 타운하우스 사고 현장

오늘(9일) 오전 10시쯤 경기도 안성시 보개면의 한 타운하우스 공사 현장에서 질식 사고가 발생해 3명이 다쳤습니다.사고는 건물 지하의 콘크리트로 된 물탱크에서 벽면에 방수액을 바르는 작업을 하던 60대 남녀 근로자 A 씨와 B 씨가 갑자기 쓰러지면서 일어났습니다.두 사람이 쓰러지는 것을 목격한 관리자 60대 C 씨가 이들을 구조하러 안으로 들어갔다가 그 역시 정신을 잃은 걸로 전해졌습니다.이 사고로 A 씨가 심정지 상태로, B 씨와 C 씨가 의식이 저하된 상태로 각각 병원에 옮겨졌습니다.B 씨와 C 씨는 생명에 지장 없는 상태로 전해졌습니다.경찰은 방수액에 시너 등이 혼합된 점에 미뤄 해당 물질로 인한 질식 사고로 추정하고 있습니다.경찰은 공사 현장 관계자를 대상으로 안전수칙 준수 여부 등을 조사하고 있습니다.(사진=경기도소방재난본부 제공, 연합뉴스)