방탄소년단 'ON' 대규모 퍼포먼스 영상, 6억 뷰 돌파…통산 13번째

그룹 방탄소년단(BTS)의 'ON(온)' 키네틱 매니페스토 필름이 6억 뷰를 돌파했다.방탄소년단 정규 4집 'MAP OF THE SOUL(맵 오브 더 솔) : 7'의 타이틀곡 'ON' 키네틱 매니페스토 필름 유튜브 조회 수가 9일 오전 8시 41분경 6억 건을 넘어섰다. 영상이 공개된 지 4년 만이다. 이로써 방탄소년단은 통산 13번째 6억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.'ON' 키네틱 매니페스토 필름은 방탄소년단이 30여 명의 댄서, 마칭 밴드와 함께 하는 대규모 퍼포먼스가 압권인 영상으로, 곡의 공식 퍼포먼스 뮤직비디오 격으로 제작됐다. 멤버들의 군무와 더불어 드럼 연주, 댄스 브레이크 등 다채로운 구성이 돋보이는 영상이다.'ON'은 자신에게 주어진 이 길을 운명으로 받아들이겠다는 방탄소년단의 포부가 전해지는 곡이다. 이들의 파워풀한 에너지와 진정성을 가득 실은 힙합(Hip hop)장르로, 솔풀(soulful)하면서도 중독성 있는 보컬과 대규모 세션 사운드가 곡에 감동과 매력을 더한다.지난 2020년 2월 공개된 'ON'은 공개되자마자 미국 빌보드 메인 송차트 '핫 100'(2020년 3월 7일 자)에 4위로 진입했다. 이 곡이 수록된 'MAP OF THE SOUL : 7'은 메인 앨범차트 '빌보드 200' 1위로 직행했고, 국제음반산업협회(IFPI) 선정 '2020 글로벌 올 포맷 차트'와 '2020 글로벌 앨범 세일즈 차트'에서 나란히 1위를 차지하는 등 전 세계적으로 선풍적인 인기를 불러일으켰다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)