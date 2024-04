뉴진스, 양조위와 의리 지켰다…'골드핑거' 응원 영상 공개

이미지 확대하기

그룹 뉴진스(NewJeans)가 뮤직비디오에 특별한 출연한 양조위를 위해 영화 '골드핑거' 응원 영상을 남겼다.영화 '골드핑거' 측이 오는 4월 10일 국내 개봉을 앞두고 뉴진스의 응원 영상을 공개했다.뉴진스의 '골드핑거' 응원 영상은 "여러분 혹시 영화 좋아하시나요?"라고 인사를 전하는 사랑스러운 모습으로 시작한다. 이어 "4월 10일에 개봉하는 양조위, 유덕화 배우님의 '골드핑거'입니다"라고 추천 영화를 언급했다.뉴진스는 "양조위 배우님께서는 저희 'Cool With You' 뮤직비디오에도 출연해 주셨는데요. '골드핑거'는 저희와도 깊은 인연이 있는 양조위 배우님의 작품"이라며 "'무간도' 이후 양조위, 유덕화 배우님이 20년 만에 함께하는 작품이고 두 배우님의 흥미진진한 대결 장면을 스크린에서 감상하실 수 있습니다"라고 전했다.끝으로 "특히 악역으로 변신한 양조위 배우님과 양조위 배우님의 뒤를 쫓는 유덕화 배우님의 강렬한 연기도 특별한 감상 포인트라고 합니다"라며 응원의 파이팅을 외쳤다.이 응원 영상은 뉴진스와 양조위의 특별한 인연으로 만들어질 수 있었다. 앞서 양조위가 뉴진스의 'Cool With You' 뮤직비디오에 출연했고, 뉴진스는 이에 대한 감사의 의미로 '골드핑거' 응원 영상 제작에 나섰다.'골드핑거'는 홍콩 경제를 주무르는 거대 황금제국 카르멘 그룹의 수장 '청이옌'(양조위)과 그의 제국을 집요하게 파헤치는 반부패 수사관 '류치위안'(유덕화)의 불꽃 튀는 대결을 담은 홍콩 느와르 영화다. 최고의 파트너이자 영원한 라이벌 양조위, 유덕화의 20년 만의 재회 그리고 '무간도' 시리즈를 완성한 무간도 '팀'의 컴백, 홍콩 최고 제작비가 투입된 거대한 스케일로 기대를 모은다. 이 작품은 홍콩 주말 박스오피스 5주 연속 1위에 오르며 자국에서 엄청난 흥행 성적을 올렸다.뉴진스의 응원 영상으로 영화에 대한 기대감을 고조시킨 양조위, 유덕화 주연의 '골드핑거'는 4월 10일 국내 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)