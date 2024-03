한미, 대북 추가 제재…"핵 미사일 자금 조달 관여"

<앵커>



북한의 외화벌이를 도운 걸로 지목된 러시아 업체와 북한인들을 한국과 미국 정부가 제재하고 나섰습니다. 북한이 번 외화를 대량으로 세탁해 핵과 미사일 개발비에 보탠 정황도 드러났다고 외교부는 밝혔습니다.



한미 양국이 북한 IT 인력의 외화벌이에 연루된 북한인과 제3국 기관 등을 공동 제재했습니다.



미국 재무부는 중국과 러시아 등을 거점으로 북한의 금융 거래를 촉진하고, 수익을 창출하는 데 기여한 한철만 주선양 동성금강은행 대표, 정성호 주블라디보스토크 진명합영은행 대표 등 북한 국적의 은행 대리인 6명을 제재 대상에 추가한다고 밝혔습니다.



우리 외교부는 이 가운데 압록강개발은행의 유부웅 중국 선양 대표에 대해 한미가 공동 추적해 온 북한의 자금관리책이라며, 북한 IT 인력의 수입을 대량으로 자금세탁 해 핵과 미사일 개발에 사용되는 민감 물자를 조달하는 등 북한의 로케트공업부 등에 조력해 왔다고 설명했습니다.



미 재무부는 또 러시아 블라디보스토크 등록법인인 '알리스', 아랍에미리트 등록 법인인 '파이오니아 벤콘트 스타 부동산' 등 업체 2곳을 제재 대상에 새롭게 추가했다고 덧붙였습니다.



이들 기관은 북한 국방성 산하 IT 회사와 연계돼 러시아와 중국, 라오스 등에 북한의 IT 인력을 파견한 것으로 드러났습니다.



이번 제재는 미국 워싱턴에서 개최되고 있는 북한 사이버 위협 대응 6차 한미 실무그룹 회의를 계기로 이루어졌다고 우리 외교부는 설명했습니다.



