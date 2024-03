러시아 심장부 노린 '모스크바 테러', 배후를 둘러싼 공방의 진실은 [스프]

테러 목격자

지금 공연장에 있는데 총소리가 나고 있습니다. 사람들이 비명을 지르며 도망치고 있습니다.

모스크바 테러 피의자

신은 위대하다. 이교도들은 패배할 것이다.

푸틴ㅣ러시아 대통령

누가 범죄를 저질렀는지는 이미 알고 있습니다. 관심은 '누가 그것을 지시했는가'에 있습니다.

젤렌스키ㅣ우크라이나 대통령

모스크바에서 일어난 일에 대해 푸틴과 인간쓰레기들은 책임을 떠넘기려 하고 있습니다. 그들은 늘 똑같은 방법을 사용합니다.

러시아의 '우크라 배후설' 근거는?

푸틴ㅣ러시아 대통령

이러한 잔혹 행위는 2014년부터 네오나치 우크라이나 정권의 손에 의해 우리나라를 상대로 싸우고 있는 사람들이 자행해 온 일련의 시도 중 하나일 수도 있습니다.

모스크바 테러 피의자

범행 대가로 50만 루불(약 730만 원)을 받기로 했습니다.

러시아 모스크바의 공연장에서 발생한 테러 사망자가 26일 기준 140명 가까이 늘어나, 전체 사상자 수는 300여 명으로 집계됐습니다. 테러 용의자들이 자동소총을 난사하고, 불까지 질러 희생자는 더 늘어나고 있습니다.이슬람국가(IS) 아프간 지부인 IS 호라산(ISIS-K)은 자신들의 잔혹한 테러 영상을 공개하며 거듭 테러 배후임을 자처했습니다. 러시아 당국은 핵심 피의자인 타지키스탄인 4명을 포함해 공범으로 의심되는 10여 명을 검거해 조사 중입니다. 법원에 출석한 피의자 4명은 고문을 당한 모습으로 법정에 출석해 이 역시 논란이 일었는데, 의식을 잃은 것으로 추정되는 1명 등 2명을 제외한 나머지 2명이 범행을 인정한 것으로 알려졌습니다.푸틴 러시아 대통령은 이번 테러 사건에 대해 "급진 이슬람주의자들의 소행"이라고 밝혔습니다. 다만 테러를 누가 지시했느냐가 중요하다면서 우크라이나가 배후일 수 있다는 입장을 굽히지 않았습니다.러시아가 우크라이나를 배후로 의심하는 근거, 그리고 서방이 IS 아프간 지부인 IS 호라산(ISIS-K)의 단독 범행으로 보는 근거는 무엇일까요?우선 푸틴 대통령 등 러시아 당국이 공개적으로 발표한 입장만 보면, 크게 두 가지입니다. 용의자들이 테러 현장을 떠나 우크라이나 국경 쪽으로 도망치려 하다가 국경에서 멀지 않은 곳에서 체포됐다는 것, 그리고 우크라이나로 넘어가는 '창구'가 있었다는 점입니다.러시아의 국영 매체들은 이러한 사실을 전하면서, IS 호라산(ISIS-K)의 독자적인 행동으로 보지 않는다는 취지의 전문가들 분석도 보도했습니다.러시아의 외교 정책 분석가인 드미트리 트레닌은 핵심 피의자 중 한 명이 돈 때문에 테러에 가담했다고 밝혔는데, 이게 자살 테러가 아니라는 점이 과거의 행태와는 다르다고 지적했습니다.(남은 이야기는 스프에서)