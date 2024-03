뉴진스, 5월 24일 컴백→6월 日 데뷔 동시에 도쿄돔 입성

이미지 확대하기

그룹 뉴진스가 5월 컴백 소식과 함께 2024년 상반기 주요 일정을 전격 공개하며 활발한 행보를 예고했다.소속사 어도어는 지난 26일 팬 소통 앱 포닝(Phoning)을 통해 뉴진스가 오는 5월 24일과 6월 21일에 각각 한국과 일본에서 더블 싱글을 발매하고, 6월 26~27일에는 일본 도쿄돔에서 팬미팅을 개최한다고 밝혔다. 이와 함께 하반기 새 앨범 발매와 2025년 월드투어 계획까지 전해져 전 세계 팬들을 설레게 했다.어도어는 "작년 7월 두 번째 EP 'Get Up'으로 컴백한 이후 지금까지 뉴진스는 숨 가쁜 시간을 보냈다. 다양한 스케줄을 소화하며 바쁜 나날을 보내는 한편 재충전을 위한 짧은 휴식기를 가진 뉴진스는 드디어 새로운 음악과 무대로 팬 여러분을 또 한 번 놀라게 할 준비를 마쳤다"라며 "2024년 뉴진스의 행보에 많은 기대와 성원 부탁드린다"라고 전했다.뉴진스는 5월 24일 한국에서 더블 싱글 발매를 시작으로 본격적인 2024년 활동에 나선다. 이 싱글에는 타이틀곡 'How Sweet'와 수록곡 'Bubble Gum', 그리고 각 곡의 연주곡(Instrumental) 등 총 4곡이 실린다. 이 가운데 'Bubble Gum'은 내달 일본의 광고 CM송 및 TV 프로그램 테마송으로 선보일 예정이다.뉴진스는 이어 6월 21일 일본 더블 싱글 발매와 함께 정식으로 일본 데뷔를 한다. 이 싱글은 타이틀곡 'Supernatural'과 수록곡 'Right Now', 그리고 각 곡의 연주곡 등 총 4곡으로 구성된다. 'Right Now'는 5월에 한국과 일본의 광고 CM송으로 먼저 공개된다. 일본 싱글이지만, 한국과 글로벌 유통을 동시에 진행해 접근성을 높였다.어도어는 "뉴진스는 한국과 일본을 오가며 음악방송 활동을 할 계획으로, 버니즈(Bunnies.팬덤명)에게 좋은 무대를 최대한 많이 보여드릴 수 있도록 준비하고 있다"라고 귀띔했다.뉴진스는 6월 일본 더블 싱글 발매와 동시에 곧장 도쿄돔에 입성한다. 이들은 6월 26~27일 양일간 도쿄돔에서 두 번째 팬미팅 'Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome'을 개최, 일본 내 첫 단독 공연을 펼친다.이로써 뉴진스는 해외 아티스트로는 데뷔 후 최단기간(1년 11개월) 도쿄돔에 입성하는 유례없는 이정표를 세우게 된다. 지난해 8월 일본 대표 음악 축제 '서머소닉' 출연 등을 통해 일본 정식 데뷔 전부터 막강한 관객 동원력을 입증한 뉴진스는 본격적인 일본 활동에서도 그 기세를 이어갈 예정이다.하반기 신보 발매와 2025년 월드투어 계획도 공개됐다. 어도어는 "큰 규모로 열리는 이번 팬미팅을 시작으로 2025년에 있을 월드투어의 발판을 마련하고자 한다"라고 밝힌 뒤 "하반기를 목표로 준비 중인 새로운 앨범과 함께 팬분들께 더 좋은 퀄리티의 공연을 선보이기 위해 최선을 다하고 있다"라고 덧붙였다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)