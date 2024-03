'컴백' 투모로우바이투게더, 타이틀곡은 '데자뷔'…방시혁 참여

이미지 확대하기

그룹 투모로우바이투게더(TXT)의 신보 타이틀곡은 'Deja Vu(데자뷔)'다.투모로우바이투게더는 26일 0시(이하 한국시간) 팀 SNS를 통해 미니 6집 'minisode 3: TOMORROW'의 트랙리스트와 트랙카드를 공개했다. 즉석 인화 사진 느낌의 트랙카드에는 이번 앨범에 수록된 곡의 정보가 적혀 있다.타이틀곡 'Deja Vu'는 트랩(Trap)의 하위 장르인 레이지(Rage)와 이모 록(Emo rock)이 결합된 팝 스타일로, 투모로우바이투게더 특유의 애절하고 벅찬 정서를 풍긴다. 이 곡에는 우리가 했던 과거의 약속처럼 너와 나는 반드시 다시 만나게 되고, 재회의 순간이 마치 '데자뷔' 같이 느껴질 것이라는 메시지가 담겼다. 또한, 방시혁 총괄 프로듀서, 빅히트 뮤직 전속 프로듀서인 슬로우 래빗(Slow Rabbit), 슈프림 보이(Supreme Boi)가 의기투합했다.모스 부호로 표기된 트랙도 눈길을 사로잡는다. 모스 부호는 이번 앨범 발매를 알리는 첫 콘텐츠인 로고모션 영상뿐 아니라 데뷔 당시의 멤버들을 처음 소개한 콘텐츠인 'Introduction Film'과 'Questioning Film', 데뷔곡 '어느날 머리에서 뿔이 자랐다 (CROWN)' 도입부 등에 활용된 바 있어 그 시절의 향수를 불러일으킨다.이 외에도 이번 앨범에는 재회에 대한 믿음을 노래한 '내일에서 기다릴게(I'll See You There Tomorrow)', 기적 같은 인연의 소중함을 전하는 'Miracle(기적은 너와 내가 함께하는 순간마다 일어나고 있어)', 단순히 '사랑한다'는 말로는 표현할 수 없는 애정에 대한 갈망을 담은 'The Killa (I Belong to You)', 인생의 4분의 1 지점에서 겪는 불안과 자기 긍정의 메시지를 담은 'Quarter Life', 서정성을 극대화한 리믹스 'Deja Vu (Anemoia Remix)' 등 총 7곡이 수록됐다. 이 가운데 'The Killa (I Belong to You)'와 'Quarter Life'는 유닛곡으로 알려져 멤버 조합에 대한 팬들의 관심을 키우고 있다.'minisode 3: TOMORROW'는 과거의 약속을 기억해 내고, 함께 약속했던 '너'를 찾으러 가는 이야기를 그린 앨범이다. '너와 함께하는 내일이 곧 희망이자 구원'이라는 투모로우바이투게더만의 구원 서사가 수록곡에 어떻게 녹아 있을지 궁금증이 증폭되고 있다.한편, 투모로우바이투게더는 앨범 발매 당일인 오는 4월 1일 오후 8시 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 컴백 쇼케이스를 연다. 공연장을 직접 찾지 못하는 팬들을 위해 온라인 스트리밍도 병행된다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)