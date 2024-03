미국 "보름 전 테러 정보, 러시아에 줬다"..푸틴, 우크라 배후설로 '책임 회피·확전 명분'

[편상욱의 뉴스브리핑]



● "IS 소행" vs "우크라 배후"



"ISIS-K, IS 아프간 분파…강경 무장 조직"

"러시아, 이슬람 세력 탄압 이력…IS 반감 사"

"푸틴, 용의자 우크라 국경 검거로 '우크라 소행' 주장"

"우크라이나, 민간 대상 테러 시 실익보다 손해 커"

"러시아, 국민 동요 가능성에 치안 강화 안 했을 가능성"



● 푸틴, 테러 빌미로 확전?



"미국, 러시아 공세 강화 가능성에 '우크라 배후설' 차단"

"푸틴, '안보 정책' 타격에 '미국 배후' 음모론 내세우기도"

"러시아, '전쟁' 언급…장기전 대비 가능성"

"미 대선까지 전쟁 현 상황 이어질 가능성…장기화 시 우크라 불리"



