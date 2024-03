16억 뷰 돌파한 블랙핑크 '하우 유 라이크 댓' 안무 영상

이미지 확대하기

걸그룹 블랙핑크의 히트곡 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 안무 영상의 유튜브 조회 수가 16억 건을 넘겼습니다.소속사 YG엔터테인먼트에 따르면, 이 영상은 오늘(23일) 오전 7시 30분 16억 뷰를 돌파했습니다.이는 지난 2020년 7월 공개 이래 약 3년 8개월 만입니다.또한 안무 영상이 16억 뷰를 기록한 것은 K팝 최초입니다.블랙핑크는 이로써 '뚜두뚜두'(21억 뷰)·'킬 디스 러브'(Kill This Love·19억 뷰)·'붐바야'(16억 뷰) 뮤직비디오에 이어 조회 수 16억 건 이상 영상 네 편을 보유하게 됐습니다.YG는 "안무 영상의 폭발적인 조회 수는 블랙핑크의 전문 분야로, 이들의 퍼포먼스를 향한 글로벌 팬들의 폭발적인 관심을 실감케 한다"고 전했습니다.'하우 유 라이크 댓'은 어떤 상황에도 굴하지 않고 높이 비상하자는 메시지를 담은 곡으로, 2020년 미국 'MTV 비디오 뮤직 어워즈'에서 '올여름 최고의 곡'(Song of The Summer)을 수상했거 유튜브 선정 '글로벌 톱 서머송'(Global Top Summer Song) 차트 1위에 오르기도 했습니다.이 노래는 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'과 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 각각 20위와 33위를 기록하는 등 글로벌한 인기를 누렸습니다.(사진=YG엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)