슈가 월드투어, IMAX로 만난다…생생한 현장감과 몰입감↑

방탄소년단 슈가의 솔로 월드투어 대장정의 피날레를 장식한 'SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE FINAL'(이하 '디-데이' 더 파이널)의 실황을 담은 영화 '슈가│어거스트 디 투어 '디-데이' 더 무비'(SUGA│Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE)가 IMAX 상영 소식과 함께 IMAX 포스터, IMAX 예고편을 공개했다.'슈가│어거스트 디 투어 '디-데이' 더 무비'는 방탄소년단의 슈가이자 솔로 아티스트 Agust D(어거스트 디)의 다채로운 음악 세계와 퍼포먼스, 폭발적인 에너지 그리고 방탄소년단 멤버들과의 듀엣 무대를 모두 만날 수 있는 앙코르 콘서트 실황을 담은 영화. 4월 10일 개봉을 확정한 '슈가│어거스트 디 투어 '디-데이' 더 무비'가 방탄소년단의 공연 실황 영화 중 첫 번째 IMAX 상영 확정 소식으로 화제를 모으고 있다.슈가의 첫 솔로 월드투어의 대미를 화려하게 장식한 앙코르 콘서트 '디-데이' 더 파이널은 '해금', '대취타', 'D-Day' 등 그의 대표 곡들부터 '이상하지 않은가', 'Tony Montana', 'Burn It' 등 방탄소년단 멤버 RM, 지민, 정국과 함께한 스페셜 무대까지 다채로운 음악과 완성도 높은 퍼포먼스로 꽉 찬 무대를 선사하며 열광적인 반응을 이끌어냈다.'슈가│어거스트 디 투어 '디-데이' 더 무비'는 초대형 스크린, 최적의 사운드가 구현된 IMAX 상영을 통해 공연장의 한가운데 있는 듯한 생생한 현장감과 압도적인 몰입감을 선사하며 공연장에서의 벅찬 감동을 스크린까지 고스란히 전할 예정이다.이번에 공개된 '슈가│어거스트 디 투어 '디-데이' 더 무비'의 IMAX 포스터는 응원봉 불빛에 둘러싸여 노래를 열창하는 슈가의 모습과 관객석을 바라보는 슈가의 시선이 눈길을 끈다. 특히 IMAX 포스터는 기존에 공개되었던 강렬함과 역동적인 에너지를 담은 메인 포스터와 달리, 객석의 관중들과 교감하는 따뜻한 슈가의 눈빛이 담겨 색다른 매력을 엿볼 수 있다.또한 'HUH?!'와 'D-Day'의 강렬한 음악이 깔린 IMAX 예고편은 압도적인 스케일과 퍼포먼스를 자랑하는 슈가의 무대들은 물론 공연장 전좌석을 가득 메우며 뜨겁게 열광하는 관중들의 모습까지 담겨 초대형 IMAX 스크린으로 즐길 '슈가│어거스트 디 투어 '디-데이' 더 무비'에 대한 기대감을 더욱 높인다.방탄소년단 슈가의 첫 단독 콘서트 '디-데이' 더 파이널 실황을 담은 영화 '슈가│어거스트 디 투어 '디-데이' 더 무비'는 오는 4월 10일 한국 CGV 개봉과 IMAX 상영을 시작으로 글로벌 개봉까지 확정했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)