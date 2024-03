도시형 실내 페스티벌 'HAVE A NICE TRIP 2024', 7월 개최

이미지 확대하기



'엠피엠지(MPMG)'가 주관하고 '민트페이퍼'가 주최하는 도시형 여름 실내 페스티벌, 'HAVE A NICE TRIP 2024(해브 어 나이스 트립 2024, 이하 해나트)'가 오는 7월 27일부터 킨텍스에서 양일간 개최된다.



해나트는 작년 첫 개최에도 불구하고, '다니엘 시저(Daniel Caesar/캐나다)', '루카스 그레이엄(Lukas Graham/덴마크), '타이 달라 사인(TY DOLLA $IGN/미국)', '하입스(HYBS/태국)', '펄 & 디 오이스터스(PEARL & THE OYSTERS/미국)', '어썸 시티 클럽(AWESOME CITY CLUB/일본)', '시프렛(Seafret/영국)', '올모스트 먼데이(almost Monday/미국) 등 음악성과 대중성을 동시에 갖춘 굵직한 글로벌 라인업과 이에 걸맞은 완벽 프로덕션으로, 관객들의 호평을 받은 바 있다.



해외 라인업은 물론, '쏜애플', '웨이브 투 어스(wave to earth)', '이센스(E SENS)', '영케이(DAY6)', 'LUCY(루시)', '소란', '콜드', '스텔라장', '실리카겔', '디에이드', 'SURL(설)', '유다빈밴드', '지올 팍', 경서' 등 국내 다양한 장르별 국내 탑 아티스트들을 섭외했던 해나트는 이번에도 고감도의 큐레이션이 담긴 특별한 라인업으로 관객들에게 = 8을 수 없는 여름의 추억을 선사하고자 한다.



주관사인 '엠피엠지(MPMG)는 "올해는 해외 아티스트 비중을 늘려 좀 더 글로벌하면서도 완성도 있는 무대를 선사하고자 많은 노력을 하고 있다'며 '라인업에 등장한 아티스트만 보아도 전 세계 음악 트렌드를 한눈에 읽을 수 있을 만큼 트렌디한 라인업을 준비하고 있으니 많은 관심 부탁드린다"는 개최 소감을 밝히기도 했다.



여름의 계절적 한계를 넘어 '시원하고 쾌적하게 즐길 수 있는 페스티벌'이라는 새로운 여름휴가 패러다임을 제시하는 해나트2024는 오는 4월 중 1차 라인업을 공개할 예정이다.



공식 티켓 오픈 등 주요 일정을 비롯한 다양한 정보는 주최사인 민트페이퍼 홈페이지와 해브 어 나이스 트립 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)